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Mikro İHA için 11 firmadan teklif geldi

Savunma Sanayii Başkanlığı'nca yürütülen döner kanat (çok rotorlu) mikro insansız hava aracı tedariki projesi için 11 firma teklif verdi.

13 Kasım 2018 Salı 14:19
Mikro İHA için 11 firmadan teklif geldi

SSB'den yapılan açıklamaya göre, döner kanat mikro İHA tedariki projesi için 11 firmadan teklif geldi.

Projeye şu firmalar teklif sundu:

Geomatics Harita Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti, BB4 Savunma Sanayi AŞ, Savunma Teknolojileri Mühendislik Ticaret AŞ, Ortadoğu Mühendislik İnşaat Savunma Teknolojileri San. Yaz. Tic. AŞ, Lapis Havacılık Teknolojileri AŞ, Aselsan AŞ, Sinerjisoft Bilişim Sistemleri Yazılım Bilgisayar Donanımları Elektronik San. Tic. AŞ, Huma Havacılık Teknolojileri AŞ, Maxwell İnnovations Havacılık Geliştirme Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti, Numaş Nurettin Usta Mobilya İmalat San. AŞ, Arox Bilişim Sistemleri AŞ.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 14:19
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