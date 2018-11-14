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Mikro İHA için 11 firmadan teklif

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) kanat (çok rotorlu) mikro insansız hava aracı (İHA) tedariki projesine 11 firmadan teklif yapıldı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:04
Mikro İHA için 11 firmadan teklif

Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) yürütülen döner kanat (çok rotorlu) mikro insansız hava aracı (İHA) tedariki projesi için 11 firma teklif verdi. SSB’den yapılan açıklamaya göre, projeye şu firmalar teklif sundu: Geomatics Harita Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti, BB4 Savunma Sanayi AŞ, Savunma Teknolojileri Mühendislik Ticaret AŞ, Ortadoğu Mühendislik İnşaat Savunma Teknolojileri San. Yaz. Tic. AŞ, Lapis Havacılık Teknolojileri AŞ, Aselsan AŞ, Sinerjisoft Bilişim Sistemleri Yazılım Bilgisayar Donanımları Elektronik San. Tic. AŞ, Huma Havacılık Teknolojileri AŞ, Maxwell İnnovations Havacılık Geliştirme Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti, Numaş Nurettin Usta Mobilya İmalat San. AŞ, Arox Bilişim Sistemleri AŞ.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:04
  1. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
  2. Geomatics Harita Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti

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