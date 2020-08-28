Mike Tyson Türk filmindeki 2 dakikalık rol için servet istedi

Türk yapımı Osman Sekiz adlı filmde konuk oyuncu olması için dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson'a teklif iletildi. Filmin yapımcısı olan Ömer Kaya, Tyson'ın menajeri Sharron Elkabas ile görüşmeleri sonucunda olumsuz bir durum olmadığını görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

350 bin euro istedi

Yönetmenliğini Ezel Akay'ın yapacağı Osman Sekiz filminde 2 dakikalık kavga sahnesinde rol alacak olan Tyson, 2 dakikalık sahne için 350 bin euro (3 milyon 55 bin TL) talep etti. Tyson'a geçtiğimiz günlerde ringe çıkması için 1 milyon dolar önerilmişti.