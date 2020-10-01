Mike Pompeo’ya açık açık söyledi! İtalya’dan Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması

ABD ve İtalya dışişleri bakanları Roma'da görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve bölgesinde istikrar için vazgeçilmez bir müttefik ve NATO üyesi önemli bir aktör olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

Avrupa turuna çıkan, İtalya ve Vatikan'daki temasları için Roma'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile görüştü.

Di Maio ve Pompeo, Libya, Doğu Akdeniz, 5G ihaleleri konuları ele aldı.

İtalya ve ABD'nin Libya’da yakınlaşan hedefleri olduğunu dile getiren Di Maio, "Washington'un etkisi, BM Libya Misyonu (UNSMIL) tarafından desteklenen diyaloğu sabotaj girişimlerine karşı koymak için hayati" İfadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz’de tansiyona da değinen Di Maio, Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanlarının sınırının belirlenmesi konusunda dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin, bölgesel istikrar için vazgeçilmez bir aktör ve müttefik olduğunu Pompeo’ya ileten Di Mai, Türkiye’nin NATO için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Di Maio, ilerleyen günlerde Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nu Roma’da ağırlayacağını da söyledi.

Azerbaycan-Ermenistan açıklaması

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine değinen Di Maio, çatışmaların İtalya’yı endişelendirdiğini söyledi.

Azerbaycanlı ve Ermeni mevkidaşı ile telefon görüşmesi yapacağını aktaran Di Maio, İtalya’nın bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.