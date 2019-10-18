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Mike Pompeo'dan anlaşmaya ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda sağlanan anlaşmaya ilişkin "Dün Ankara'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz" açıklamasında bulundu.

18 Ekim 2019 Cuma 21:23
Mike Pompeo'dan anlaşmaya ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail'in başkenti Tel Aviv'den, Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçerken uçakta Politico muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda dün varılan anlaşmaya yönelik bazı eleştirilere yanıt veren Pompeo, "(Suriye'nin kuzeydoğusu) Bölgede, düzensiz kuvvetler var. Tam olarak bunların ne olduğunu bilmiyorum, ama dün Ankara'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz. Ayrıca SDG'nin bulunduğu iki bölgedeki (YPG/PKK unsurları) kuvvetlerin ayrılmaya başladığına dair duyumlarımız var. Bu nedenlere ateşkesin temel elementleri yerine getiriliyor diyebiliriz" diye konuştu.

"Çalışmamız lazım"

Pompeo, söz konusu anlaşmanın başarılı olmasını umduklarını vurgulayarak, "Bu anlaşmanın daha hızlı, daha net ve daha kolay yoldan yapılmasını istersiniz. Ancak çalışmamız lazım. Bu anlaşmanın uygulanması, izlenmesi ve şartların gerçekten yerine getirildiğinden emin olmamız lazım" yorumunu yaptı.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 21:23
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Mike Pompeo
  4. Türkiye
  5. Suriye

YORUM YAZ

  • islamın_kılıcıislamın_kılıcı2 dk önce
    daha kendi ülkelerine varmadan kıvırmaya başladılar, oraları buraları oynuyor...
  • Tr.Tr.15 dk önce
    Söz verdiklerine bakınca aslında neleri kontrol ettikleri,nereleri karıştırdıkları kabak gibi ortaya çıkıyor.

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