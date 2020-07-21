Mike Pompeo hakkında şok dilekçe

Kamuya yeni açılan şikayet bildirimine göre kimliği bilinmeyen bir yetkili, Mike Pompeo'nun ABD Dışişleri Bakanı olarak “şüpheli faaliyetleriyle” ilgili ayrıntılı kanıtlara sahip olduğunu ve bu delillerin Dışişleri Bakanlığı içinde bildirilmesinin engellendiğini ifade etti.

Söz konusu şikayet, hükümet faaliyetlerini takip eden ve Pompeo aleyhindeki ifşacı isnatlarına erişmek amacıyla Dışişleri Bakanlığı'na dava açan Amerikan Oversight'ın yürüttüğü yasal itirazların ardından hafta sonu paylaşılmıştı.

Birçok yeri sansürlenen 4 sayfalık bir belgeden oluşan şikayet dilekçesine göre Dışişleri Bakanı, Washington genelinde, denizaşırı ülkelerde, New York'ta ve Florida'da endişe verici faaliyetlerde bulunmakla suçlanırken, bahsi geçen ifşacı bu meselelerin hepsine tanıklık ettiğini iddia ediyor.

Şikayet metninde, "Faaliyetlerin çoğuna doğrudan şahit oldum" ifadesi yer alıyor. Yöneltilen isnada göre, ismi saklı tutulan yetkilinin ve Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının Pompeo'nun eylemleri hakkında "bazı vesilelerle üst düzey yöneticilerden" ve "Hukuk Müşavirleri Ofisi'nden" "açıklama ve rehberlik almaya çalıştığı" ancak nihayetinde "bunu yapmalarının engellendiği" belirtiliyor.

Belgede bazı yerlerin sansürlenmesini devam eden bir soruşturmaya bağlayan Dışişleri Bakanlığı ise görünüşe bakılırsa ifşacı şikayetinin kamuya açılmasının ardından Pompeo'nun Dışişleri Bakanı olarak faaliyetleri etrafında bir soruşturma yürütüldüğünü de doğruladı. Bu gelişmenin öncesinde, Dışişleri Bakanlığı Başmüfettişi Steve Linick'in Pompeo'nun isteği üzerine ABD Başkanı Donald Trump tarafından kovulmadan önce Pompeo'yla ilgili bir soruşturmayı bitirip raporunu bildirmeye yaklaştığı belirtilmişti.

Pompeo, Dışişleri Bakanlığı çalışanlarını kişisel işlerini yürütmek için kullanmanın yanı sıra Kongre'yi baypas ederek uygun hükümet gözetimi olmaksızın tartışmalı silah satışlarını onaylamakla suçlanıyor.

American Oversight İcra Direktörü Austin Evers ifşacı şikayetinin kamuya açılmasından sonra yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Bazı açılardan bu iyi bir haber, çünkü şu anda başmüfettişlik ofisinin bakanın eylemlerini araştırmaktan vazgeçmediğine dair bazı göstergeler bulunuyor. Ama başka açılardan bakarsak da bu davranışları hakkında hâlâ bilmediğimiz çok şey var."

Independent'in haberine göre; ifşacı şikayeti, Pompeo'nun Kovid-19'a karşı uluslararası mücadele ve iyileşmeden iki ülke arasındaki ticari ilişkilere kadar her meseleyi tartışacağı iki günlük ziyaret için Birleşik Krallık'a varmadan hemen önce paylaşılmıştı.