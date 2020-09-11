Mike Pompeo Doğu Akdeniz için harekete geçiyor

Enerjide dışa bağımlılığı sona erdirmek isteyen Türkiye’nin meşru haklarını kullanarak Doğu Akdeniz’de yürüttüğü sondaj faaliyetleri, bölgede çıkarı olan ülkeleri rahatsız etti. Türkiye’nin, “Tüm ülkeler bu zenginliklerden faydalansın” çağrısına kulak tıkayarak Ankara’nın geri adım atmasını isteyen emperyalist zihniyet ve uşakları türlü tehditlerle Türkiye’yi yıldırmaya çalışıyor.

Siyasi ve askeri tehditlere boyun eğmeyen Türkiye ise, Avrupa Birliği’nin gözdağı vermesine rağmen kararlılıkla yoluna devam ediyor.

Doğu Akdeniz’de iyice artan gerilim, ABD’yi de harekete geçirdi. Daha önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik silah ambargosunu kaldırıp gerilimin artmasına sebep olan ABD, şimdi de sorunların çözülmesi için Doğu Akdeniz’den askeri varlıkların geri çekilmesi gerektiğini söylemeye başladı. Türkiye’ye karşı GKRY’yi silahlandıran ABD’nin her zamanki gibi ikiyüzlü hareket etmesi şaşırtmadı.

Konuya ilişkin Katar’ın başkenti Doha’da bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs’a gelerek sorunların çözümü için görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Diyalog çağrısı yapan Mike Pompeo, Almanya’nın da sorunların diplomasi ile çözülmesi için uğraştığını kaydetti. Fransız basınının aktardığına göre, Fransa’nın Atina ve GKRY’yi savunduğunu hatırlatan ABD Dışişleri Bakanı, “Sorun barışçıl ve diplomatik yollarla çözülmeli” diye konuştu.