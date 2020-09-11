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Gündem Mike Pompeo Doğu Akdeniz için harekete geçiyor
Gündem

Mike Pompeo Doğu Akdeniz için harekete geçiyor

Doğu Akdeniz'deki gerginliğin azaltılmasını isteyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs'a geleceğini söyledi. Pompeo, sorunların çözümü için Doğu Akdeniz'deki askeri varlıkların geri çekilmesi gerektiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 09:56:00 - 2020-09-11 09:59:19
Mike Pompeo Doğu Akdeniz için harekete geçiyor

Enerjide dışa bağımlılığı sona erdirmek isteyen Türkiye’nin meşru haklarını kullanarak Doğu Akdeniz’de yürüttüğü sondaj faaliyetleri, bölgede çıkarı olan ülkeleri rahatsız etti. Türkiye’nin, “Tüm ülkeler bu zenginliklerden faydalansın” çağrısına kulak tıkayarak Ankara’nın geri adım atmasını isteyen emperyalist zihniyet ve uşakları türlü tehditlerle Türkiye’yi yıldırmaya çalışıyor.

Siyasi ve askeri tehditlere boyun eğmeyen Türkiye ise, Avrupa Birliği’nin gözdağı vermesine rağmen kararlılıkla yoluna devam ediyor.

Doğu Akdeniz’de iyice artan gerilim, ABD’yi de harekete geçirdi. Daha önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik silah ambargosunu kaldırıp gerilimin artmasına sebep olan ABD, şimdi de sorunların çözülmesi için Doğu Akdeniz’den askeri varlıkların geri çekilmesi gerektiğini söylemeye başladı. Türkiye’ye karşı GKRY’yi silahlandıran ABD’nin her zamanki gibi ikiyüzlü hareket etmesi şaşırtmadı.

Konuya ilişkin Katar’ın başkenti Doha’da bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs’a gelerek sorunların çözümü için görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Diyalog çağrısı yapan Mike Pompeo, Almanya’nın da sorunların diplomasi ile çözülmesi için uğraştığını kaydetti. Fransız basınının aktardığına göre, Fransa’nın Atina ve GKRY’yi savunduğunu hatırlatan ABD Dışişleri Bakanı, “Sorun barışçıl ve diplomatik yollarla çözülmeli” diye konuştu.

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Yorumlar

ali

kiyamete kadar terorist evanjelik-siyon ococuklari bunlar! vekil teroris grup imalatindan, vekil terorist devlet asamasina gecti... obez vucut ve beyinlerinin gorulmedigini farkedilmedigini zannediyor ahmaklar
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TÜRKOĞLU

SEN ÇEKİL SEN.ORTADOĞUDAN,AKDENİZDEN,HER TÜRLÜ PİSLİĞİ YAPTIĞIN TÜM DÜNYADAN SEN ÇEKİL,SEN...
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