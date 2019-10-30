Tasarıya 'hayır' diyen 3 isimden biri kardeşi
ABD Temsilciler Meclisi'nde 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden tasarı ile Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım içeren iki tasarı Temsilciler Meclisi'nden geçti. 435 üyeden 3'ü Türkiye karşıtı iki tasarıya birden 'hayır' oyu verdi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in kardeşi Greg Pence'in de bu isimler arasında yer aldığı öğrenildi.
Ntv'de yer alan habere göre, ABD Temsilciler Meclisi'nde 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden tasarı ile Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım içeren iki tasarı Temsilciler Meclisi'nden geçti.
Temsilciler Meclisi'nde 435 üyeden 3'ü Türkiye karşıtı iki tasarıya birden 'hayır' oyu verdi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in kardeşi Greg Pence de bu isimler arasındaydı.