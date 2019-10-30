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Dünya

Tasarıya 'hayır' diyen 3 isimden biri kardeşi

ABD Temsilciler Meclisi'nde 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden tasarı ile Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım içeren iki tasarı Temsilciler Meclisi'nden geçti. 435 üyeden 3'ü Türkiye karşıtı iki tasarıya birden 'hayır' oyu verdi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in kardeşi Greg Pence'in de bu isimler arasında yer aldığı öğrenildi.

2019-10-30 08:40:00 - 2019-10-30 08:52:57
Tasarıya 'hayır' diyen 3 isimden biri kardeşi

Ntv'de yer alan habere göre, ABD Temsilciler Meclisi'nde 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden tasarı ile Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım içeren iki tasarı Temsilciler Meclisi'nden geçti.

Temsilciler Meclisi'nde 435 üyeden 3'ü Türkiye karşıtı iki tasarıya birden 'hayır' oyu verdi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in kardeşi Greg Pence de bu isimler arasındaydı.

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Yorumlar

ihsan

bu abd kalleş. güvenilmez.
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Mehmet Selim

Ben şimdi anlamadım yani mike pence nin kardeşi Türkiyenin yararına mı oy kullandı. Türkiye karşı tasarıya hayır demek
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