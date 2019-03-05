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Mike Pence'den küstah sözler! "Guaido'ya yapılacak şiddet eylemi karşılıksız kalmayacak"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, kendisine uyguladığı çıkış yasağını delerek Kolombiya’ya geçen muhalif lider Juan Guaido, Venezula’ya geri döndü. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, “Guaido’ya karşı yapılacak herhangi bir tehdit, şiddet eylemi ya da korkutma eylemi tolere edilmeyecek ve karşılıksız kalmayacak” dedi.

05 Mart 2019 Salı 11:20
Mike Pence'den küstah sözler! "Guaido'ya yapılacak şiddet eylemi karşılıksız kalmayacak"

ABD’nin, Kolombiya aracılığı ile Venezuela’ya yolladığı ‘insani yardımların’ Venezuela’ya sokulmaya çalışılması sırasında, ülkeden çıkış yasağını delerek Kolombiya’ya giden muhalif liderJuan Guaido ülkesine geri döndü.

Mike Pence'den küstah açıklama

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Guaido’nun ülkesine geri dönüşüyle ilgisi sosyal medya hesabında, “Guaido’nun, Venezuela’ya güvenli bir şekilde dönmesi ABD için büyük bir öneme sahip. Guaido’ya karşı yapılacak herhangi bir tehdit, şiddet eylemi ya da korkutma eylemi tolere edilmeyecek ve karşılıksız kalmayacak. Tüm dünya izliyor. Geçici Devlet Başkanı Guaido’nun, Venezuela’ya güvenli bir dönüşüne izin verilmeli.” İfadelerini kullanırken;

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da “Başkan Guaido, ülkesinin insanlarına demokratik bir gelecek sağlama mücadelesine devam etmek için bugün güvenli bir şekilde Venezuela’ya geri döndü.  ABD tamamıyla Guaido’yu ve Ulusal Meclis’i destekliyor. Guaido’nun güvenliği garanti altına alınmalı. Tüm dünya izliyor.” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:20
  1. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  2. Juan Guaido
  3. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
  4. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
  5. Küstah sözler
  6. Venezuela
  7. ABD
  8. Venezuela krizi

YORUM YAZ

  • OSMANLI OSMANLI 5 dk önce
    Yeyin lan birbirinizi bizden uzak Cehenneme yakın durun , birazda Amerika kıtasında tepişin sığırlar .
  • YORUMYORUM41 dk önce
    ABD nin çatırdayan otoritesi hadi bakalımaciz kalmış Venezuela ya ne kadar güç yetişebilecek.
  • YORUMYORUM41 dk önce
    ABD nin çatırdayan otoritesi hadi bakalımaciz kalmış Venezuela ya ne kadar güç yetişebilecek.

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