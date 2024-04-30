  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Mikdat Erdem paylaştı! 'Bu açık bir spreyleme uçağı'
Sosyal Medya

Mikdat Erdem paylaştı! 'Bu açık bir spreyleme uçağı'

Yeniakit Publisher
2024-04-30 23:23:00 - 2024-04-30 23:36:16

Uzman Psikolog Mikdat Erdem, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

Videoda, yüksekten uçan uçakların semada uzun süre bıraktıkları izler yer aldı.

İzlerin biraz karmaşık görünmesi Mikdat Erdem tarafından farklı yorumlandı.

Erdem, izlerin kimyasal zehir püskürten uçaklara ait olduğunu iddia etti.

Mikdat Erdem paylaştığı videoya şu mesajı ekledi:

Ne diyorlar: 'Uçakların arkasından açığa çıkan su buharıdır' diyorlar değil mi? Siz hiç havada daireler çizerek oyun oynayan bir yolcu uçağı gördünüz mü? Bu açık açık bir spreyleme uçağı ve bunu artık gizlemiyorlar. Tüm dünyada insanlarla dalga geçer gibi sayısız uçakla bu faaliyeti sürdürüyorlar maalesef.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

F-16 savaş uçakları hakkında son gelişme: Belçika, Ukrayna'ya gönderecek!
F-16 savaş uçakları hakkında son gelişme: Belçika, Ukrayna'ya gönderecek!

Dünya

F-16 savaş uçakları hakkında son gelişme: Belçika, Ukrayna'ya gönderecek!

Çin savaş uçakları ihlallerde bulundu
Çin savaş uçakları ihlallerde bulundu

Dünya

Çin savaş uçakları ihlallerde bulundu

Ambulans uçak Şırnak'taki 20 günlük bebek için havalandı
Ambulans uçak Şırnak'taki 20 günlük bebek için havalandı

Yerel

Ambulans uçak Şırnak'taki 20 günlük bebek için havalandı

Yerli uçak gemisinde ilk adım atıldı! Bakın nasıl görünecek
Yerli uçak gemisinde ilk adım atıldı! Bakın nasıl görünecek

Teknoloji

Yerli uçak gemisinde ilk adım atıldı! Bakın nasıl görünecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23