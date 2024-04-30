Mikdat Erdem paylaştı! 'Bu açık bir spreyleme uçağı'

Videoda, yüksekten uçan uçakların semada uzun süre bıraktıkları izler yer aldı.

İzlerin biraz karmaşık görünmesi Mikdat Erdem tarafından farklı yorumlandı.

Erdem, izlerin kimyasal zehir püskürten uçaklara ait olduğunu iddia etti.

Mikdat Erdem paylaştığı videoya şu mesajı ekledi:

Ne diyorlar: 'Uçakların arkasından açığa çıkan su buharıdır' diyorlar değil mi? Siz hiç havada daireler çizerek oyun oynayan bir yolcu uçağı gördünüz mü? Bu açık açık bir spreyleme uçağı ve bunu artık gizlemiyorlar. Tüm dünyada insanlarla dalga geçer gibi sayısız uçakla bu faaliyeti sürdürüyorlar maalesef.

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