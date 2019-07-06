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Mihraç Ural öldü mü? Mihraç Ural kimdir?

Terörist Mihraç Ural öldü mü? Hatay'da hakkındaki 3 dava kapsamında, THKP-C Acilciler terör örgütü elebaşısı ve 2013 yılında Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının da firari sanığı olan terörist Mihraç Ural'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Suriye yerel kaynakları terörist Mihraç Ural’ın ağır yaralandığı duyurdu. Peki Mihraç Ural kimdir?

06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:16
Mihraç Ural öldü mü? Mihraç Ural kimdir?

Hatay'da hakkındaki 3 dava kapsamında, THKP-C Acilciler terör örgütü elebaşısı ve 2013 yılında Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının da firari sanığı olan terörist Mihraç Ural'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Suriye yerel kaynakları terörist Mihraç Ural’ın ağır yaralandığı duyurdu. Peki Mihraç Ural kimdir?

Terörist Mihraç Ural, Lazkiye kırsalında geçişi sırasında Özgür Suriye Ordusu birliklerince pusuya düşürülerek ağır yaralandığı öğrenildi. Terörist Mihraç Ural'a bağlı Liva İskenderun terör yapılanması saldırıyı doğruladı. Esed rejimine ait ambulans helikopterle Lazkiye'den Şam'a götürülün Ural'ın yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

 

Reyhanlı'da saldırının emrini veren Mihraç Ural Hatay doğumlu. Ural, Banyas katliamı öncesi çekildiği tahmin edilen bir videoda bölgede Esad güçlerine destek olarak ‘kuşatma ve temizlik’ yapmak için sahaya ineceklerini söylüyordu. İngiliz Times Gazetesi de etnik temizlikten Mihraç Ural’ı sorumlu tutmuştu. Ural’ın yönettiği ve Esad yanlısı Mukaveme Suriyyi adlı örgüt sınır ve sahilleri içeren bölgelerde 2 bin kişilik silahlı bir güçle faaliyet gösteriyor. Örgüt, Banyas dışında Esad güçlerinin yaptığı birçok katliamdan da sorumlu tutuluyor.

‘Sırtlan’ kod adlı Mihraç Ural, bir süre önce BBC’ye konuşarak Mukaveme Suriyyi’yi anlatmıştı. 32 yıldır Türkiye’ye gelmeden Lazkiye’de yaşadığını belirten Ural, hakkındaki soruşturmaların zamanaşımından düşmesini önlemek için sürekli davalar açıldığı için dönemediğini söylemişti. Abdullah Öcalan’la Suriye’deyken 19 yıl birlikte yaşadığını anlatan Ural, Alevi devleti oluşturulmaya çalışıldığı iddialarını reddetmişti. Ural, Mukaveme Suriyyi örgütünün Türkiye’ye geri dönemeyen Türkiyeli devrimcilerin öncülüğünde kurulduğunu anlatmıştı. Ural, Adana, Hatay ve Mersin ve Avrupa’dan gençlerin savaşmak için Suriye’ye gelmek istediğini, kendilerinin bunu engellediğini da öne sürmüştü.

Ural’ın eşi Suriye’nin derin ismi Cemil Esad’ın hem akrabası hem de sekreteri olan Melek Fadal. Ural’ın, Esad’ın sarayında ağırlandığı iddia edilmişti. 12 Eylül sonrası başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkeleri ile Suriye arasında mekik dokuyan Ural, Cemil Esad’in emriyle Hatay Kurtuluş Örgütü’nü kurmuştu.

Suriye'de birçok katliamın baş aktörü olarak bilinen Mihraç Ural, kendisini 'Genç Uruba'cı olarak tanıttı. Bebek katili Abdulah Öcalan'ı 'kadim dostum' diye anlatması ile de biliniyor. 

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:16
  1. Ordu
  2. Mersin
  3. Hatay
  4. Adana
  5. Mihraç Ural kimdir?
  6. Mihraç Ural öldü mü?

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