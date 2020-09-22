Mıhlama tarifi- Mıhlama nasıl yapılır?

Mıhlama Samsun’dan Artvin’e tüm Karadeniz yöresinde meşhur olan, yapılan, sevilen bir yemektir. Ana ürünü mısır unu olan mıhlamanın bol peynirli ve tereyağlı olan makbuldür. Peki, lezzetli ve iyi bir mıhlama nasıl yapılır?

Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Bayburt, Samsun, Artvin, Çorum, Sivas, Tokat, Amasya ve Erzurum illerinde yaygın olan Mıhlama Karadeniz Bölgesi'ne aittir. Gürcistan, Dağıstan, Azerbaycan ve Kafkasya'nın bazı bölgelerinde de yaygın olarak tüketilir.

Bulunduğu ilin yörenin farklılığına göre farklı isim alan Mıhlama veya Kuymak yine bulunduğu ilin peynir çeşitleri ile yapılır. Örneğin: Mıhlama Trabzon’da Trabzon yöresel peyniri ile yapılırken, Erzurum’da çeçil peyniri ile yapıldığı bilinmektedir. İşte sevilen Karadeniz yemeği Mıhlama- Kuymak tarifi ve detayları…

Mıhlama tarifi

Malzemeler

4 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı mısır unu

2 su bardağı su

300 gram Trabzon peyniri ( dil peyniri ya da çeçil peyniri kullanılabilir)

Mıhlama yapılışı:

Mıhlama için öncelikle tereyağını sahana alıp yakamadan eritin. Yağın kızarmasını beklemeden mısır ununu ekleyerek karıştırın. Mısır ununu kavurup rengi değişene kadar pişirin. Rengi koyulaşacak ama yanık kıvama ve renge gelememelidir. Mısır unu kavrulurken tahta kaşık yardımıyla sürekli karıştırın.

Mısır unu kavrulunca üzerine 1 bardak suyu ekleyerek iyice karıştırın. Sıcak un, soğuk su ile buluşunca topaklanacaktır. Bu yüzden hızlı hızlı karıştırarak topaklanmasını önleyin.

Karıştırdıktan sonra kalan suyu da ilave edip pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Karışım kaynamaya başladığında altını biraz kısın. Kısık ateşte kaynayan karışımın kabarcıklarından üzerine tereyağı çıkıp tavanın kenarlarında birikmeye başladığında peynire hazır hale gelmiştir.

Trabzon peynirini elinizle tel tel ayırarak tavaya ilave edin. Ara ara karıştırarak mıhlamayı kısık ateşte pişirin.

Afiyet olsun.