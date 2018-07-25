Mıhlama nasıl yapılır?

MALZEMELER

4 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı mısır unu

2 su bardağı su

300 gram Trabzon peyniri ( dil peyniri ya da çeçil peyniri de olur )

HAZIRLANIŞI:

Tereyağını sahana alıp eritin. Tereyağının yanmasına izin vermeyin.

Üzerine mısır ununu iloave edip karıştırın. Mısır ununu kavurup rengi değişene kadar pişirin. Un kavrulurken tahta kaşık yardımıyla sürekli karıştırın. Aksi takdirde un hemen yanıp kararabilir.

Mısır unu kavrulunca üzerine 1 bardak suyu katıp iyice karıştırın. Sıcak un, soğuk su ile buluşunca topaklanacaktır. Bu nedenle hızlı hızlı karıştırmaya devam edin. Mıhlamayı yerken ağzınıza hamur topları gelsin istemezsiniz. Bu yüzden iyice karıştıktan sonra kalan suyu da ekleyip pürüzsüz bir kıvama ulaşın.

Karışımımız kaynamaya başladığında altını biraz kısın. Kısık ateşte kaynayan karışımın kabarcıklarından üzerine tereyağlar çıkıp tavanın kenarlarında birikmeye başladığında bize artık peynir istediğini gösterir. Trabzon peynirini elinizle tel tel ayırarak tavaya ekleyin.

Ara ara karıştırarak mıhlamayı kısık ateşte pişirin.

Pişen ve Trabzon peyniri eriyen mıhlamayı ocaktan alarak sıcak servis edin

Afiyet olsun.