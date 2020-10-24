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Kadın - Aile Mıhlama nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Mıhlama nasıl yapılır?

Mıhlama tarifi | Karadeniz yöresine ait olan mıhlama, kuymak isimleriyle bilenen mısır unu ve peynirle hazırlanan leziz tarifi evlerinizde de hazırlayabilirsiniz. Peki, mıhlama nasıl yapılır? | Tam ölçülü mıhlama tarifi | Mıhlama hangi peynirden yapılır? Mıhlama tarifi kolay.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 17:53:00 -
Mıhlama nasıl yapılır?

Karadeniz yöresinin en leziz yemeklerinden biri olan mıhlamayı doğru malzemeleri kullanarak evlerinizde de hazırlayabilirsiniz. Peki, mıhlama hangi peynirle yapılır? Mıhlama için ne kadar mısır unu lazım?

Mıhlama tarifi

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 yemek kaşığı mısır unu
  • 1 kase mıhlama peyniri (imansız peynir)
  • Tuz

Mıhlama nasıl yapılır?

Mıhlama yapmak istiyorsanız; mutlaka mıhlama peyniri kullanmalısınız. Mıhlama peynirini kahvaltılık satan dükkanlardan ya da Karadeniz yöresine ait gıdalar satan yerlerden bulabilirsiniz.

Öncelikle bir tavanın içerisine tereyağını alın ve kızdırın.

Kızdırdığınız yağın içerisine mısır unu ve tuzu ekleyip kavurun. Mısır ununun kokusu iştahınızı açacaktır.

Mısır ununun rengi dönünce tavaya suyu ekleyin.

Ocağın altını kısın ve mıhlamayı sürekli karıştırarak pişirin.

Mıhlama suyunu çekmeye başlayınca peynirin ekleyin.

Bu aşamada da karıştırma işlemini sürdürün.

Peynir tamamen eridiğinde mıhlama hazır olmuş demektir.

Mıhlamanızı sıcak olarak servis edin.

Bu leziz yemeğin yanında mutlaka mısır ekmeği ikram edin.

Afiyet olsun.

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