Mihalıççık'ta 400 kişi yağmur duasına çıktı!

Bu yıl yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de kış mevsiminde beklendiği kadar yağış olmadı. Yağışların az olması vatandaşların kuraklık konusunda endişelenmesine neden olurken, çiftçileri de kötü etkiledi. Bu nedenle, Mihalıççık İlçesi'nde bulunan 400 vatandaş topluca yağmur duası yapmak için bir araya geldi. Dua sonrasında cemaate bamya çorbası, pilav, kavurma, helva ve ayran ikram edildi.

Duanın ardından konuşma yapan Yayla Mahallesi Muhtarı Mehmet Arslan, "Katılan herkesin ayaklarına sağlık. İnşallah beklediğimiz yağmuru Allah bize nasip eder. Çiftçiler olarak buna çok ihtiyacımız var" dedi.

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