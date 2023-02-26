Migros’tan depremzede çiftçilere alım desteği

YAKUP SARIÇİÇEK

En son Hatay’ın Arsuz ilçesindeki limon üreticilerinin ürünlerini dalından toplayıp satın alan Migros, ayrıca çabuk bozulabilen ve şu anda tarlalarda bekleyen yeşilliklerin toplanması ve alımı için koordine çalışıyor.

Dalından toplayıp satın aldık

Migros Ticaret AŞ Meyve Sebze Pazarlama Direktörü Yener Arslan, deprem bölgesinin, medeniyetlerin beşiği olan ve bereketli topraklarıyla Anadolu’yu besleyen Mezopotamya’nın kadim şehirlerini barındırdığını ifade etti. Tarımın doğduğu bu değerli topraklarda, Türkiye’nin toplam tarım arazilerinin yüzde 16’sına denk gelen tarım arazilerinde, pek çok çiftçinin ve üreticinin bulunduğunu aktaran Arslan, şunları kaydetti: “81 ilimizin oluşturduğu büyük üretim zincirinin değerli bir parçası olan bu 10 ilimizin halkadan kopmaması ve üretime yeniden döndürülmesi kritik öneme sahip. Şu anda afet bölgesindeki yerel üreticilerimizin aciliyetle desteğe ihtiyaç duyduğunu bilerek, büyük emeklerle yetiştirilmiş, ancak deprem sebebiyle tarlada, ağaçta bekleyen ve hızla toplanması gereken tarım ürünleri için koordine olduğumuz tam da bugünlerde sosyal medyada Hatay’lı bir kadın üreticimizin destek çağrısını gördük. Bunun üzerine ilk etapta Hatay Arsuz’daki limon üreticilerinin ürünlerini dalından toplayıp satın aldık. Ayrıca çok çabuk bozulabilen ve şu anda tarlalarda bekleyen yeşilliklerin toplanmasını ve alımını da ivedilikle planladık ve ekiplerimizi yönlendirdik. Tarıma ve üreticilerimize desteğimiz aralıksız şekilde sürecek.”