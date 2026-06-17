Bu kura gündem oldu bile: Beşiktaş'a dişli rakip: Kartal'ın işi gücü Aral
Beşiktaş, Midtjylland karşısında tur için öncelikle Aral Şimşir'in pas kanallarını tıkamak ve onun beslediği Franculino Djú'ya net şut şansı tanımamak zorunda.
Beşiktaş, Midtjylland karşısında tur için öncelikle Aral Şimşir'in pas kanallarını tıkamak ve onun beslediği Franculino Djú'ya net şut şansı tanımamak zorunda.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımıyla eşleşen Beşiktaş'ı, geride kalan sezonda istatistikleri altüst eden Türk asıllı oyuncu Aral Şimşir liderliğindeki tehlikeli bir hücum hattı bekliyor.
Midtjylland'ın biten sezondaki performans verilerine bakıldığında, takımın tüm hücum aksiyonlarının merkezinde Aral Şimşir yer alıyor. Kompakt hatlarıyla Beşiktaş'ın rakibindeki en önemli tehditler ise şu şekilde öne çıkıyor.
Sofascore reytinglerinde takımın zirvesinde yer alan 22 yaşındaki on numara, sezonu 24 gol katkısıyla (9 gol, 15 asist) tamamladı. Takımın asist kralı olmasının yanı sıra, yaratılan büyük şans (24) ve maç başına kilit pas (2.4) istatistiklerinde de açık ara lider durumda. Hücumda sorumluluk aldığı için en çok top kaybeden (16.6) isim olsa da yaratıcılığıyla rakibin en büyük silahı.
Takımın bitiricisi konumundaki forvet, sezonu 17 golle gol kralı olarak tamamladı. Her 79 dakikada bir fileleri havalandıran Djú, xG (gol beklentisi) oranını (11.01) ciddi şekilde aşarak yüksek bir bitiricilik kalitesi sergiledi. Aral'dan sonra takımın en yüksek reytingli ikinci orta sahası. Sezonu 12 gol katkısıyla (6 gol, 6 asist) kapatan Osorio, maç başına 2.3 başarılı top sürme ve 2.6 şut ortalamasıyla hücumun sağ/sol koridorundaki en hareketli ismi. Takımın gerideki sigortası olan tecrübeli defans oyuncusu, maç başına 5.4 tehlike engelleme ve 3.6 isabetli uzun top istatistikleriyle savunma liderliğini üstleniyor.
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