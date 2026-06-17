Sofascore reytinglerinde takımın zirvesinde yer alan 22 yaşındaki on numara, sezonu 24 gol katkısıyla (9 gol, 15 asist) tamamladı. Takımın asist kralı olmasının yanı sıra, yaratılan büyük şans (24) ve maç başına kilit pas (2.4) istatistiklerinde de açık ara lider durumda. Hücumda sorumluluk aldığı için en çok top kaybeden (16.6) isim olsa da yaratıcılığıyla rakibin en büyük silahı.