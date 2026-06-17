Üst mahkemeye taşınacak: Kumpir faciasında karar çıktı

BİZİM AMACIMIZ PARA DEĞİL, ADALET: Bahar Zeyrek, mahkemenin tazminat miktarını yeterli bulmadığını söyledi. Annesinin herhangi bir hastalıktan ölmediğini, salmonella bakterisi nedeniyle yaşamını yitirdiğini anlatan Zeyrek, "Bir insanın hayatı bu kadar kolay olmaması lazım." dedi. Zeyrek, verilecek hiçbir meblağın annelerini geri getirmeyeceğini ifade ederek, "Burada sorumluluğu bulunan herkesin cezasını çekmesini istiyorum. Bir annenin hayatı 50 bin lira değil. Bizim rakam umurumuzda değil. Bana 1 milyon da 5 milyon da verseler annem geri gelmeyecek. Ben adalet arıyorum. Kararı üst mahkemeye taşıyacağız, itiraz edeceğiz. Bizim amacımız para değil, adalet." diye konuştu. Olayın ardından psikolojik sorunlar yaşadığını, tedavisinin sürdüğünü belirten Zeyrek, şunları kaydetti: "Hayatımız mahvoldu. 18,5 ay oldu, annemin ilk defa bugün fotoğraflarına baktım, bakamadım. Orada bizi tanımayan yoktu, yapamadık, her şey annemi hatırlatıyordu. Merdivenden iniyorum annem, oturuyorum annem. Olaydan 15 gün sonra 27 yıldır yaşadığımız evden taşınmak zorunda kaldık." Servet Polat'ın oğlu Murat Polat da manevi tazminat davasındaki amaçlarının maddi kazanç olmadığını vurgulayarak, "Verilen parayı kimsesiz çocuklara bağışlamak istiyorum. Annesi ölen çocuklara gitsin bu. Sonuçta bizim annemiz öldü. Bana dünyayı da verseler annem geri gelmeyecek." ifadelerini kullandı. Ailenin avukatı Elif Ayyıldız ise davanın sorumluların hesap vermesi ve benzer olayların bir daha yaşanmamasını amaçladığını kaydederek, bir annenin ihmaller sonucu yaşamını yitirmesinin ardından hükmedilen manevi tazminat miktarının, olayın ağırlığı ve geride kalan aile bireylerinin yaşadığı derin manevi yıkım karşısında yeterli olmadığını savundu. Ayyıldız, gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından kararı istinafa taşıyacaklarını belirtti.