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Üst mahkemeye taşınacak: Kumpir faciasında karar çıktı
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AA Giriş Tarihi:

Üst mahkemeye taşınacak: Kumpir faciasında karar çıktı

İzmir’in Buca ilçesinde 2024 yılında bir işletmede tükettiği kumpirin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan, taburcu edildikten sonra ise evinde yaşamını yitiren Servet Polat’ın çocukları, mahkemenin hükmettiği kişi başı 50 bin liralık manevi tazminat kararını yetersiz bularak üst mahkemeye başvuracak.

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Foto - Üst mahkemeye taşınacak: Kumpir faciasında karar çıktı

Polat'ın (60) ölümüne ilişkin İzmir 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen manevi tazminat davası 11 Haziran'da karara bağlandı. Mahkeme, Polat'ın iki çocuğunun 500'er bin lira taleple açtığı davayı kısmen kabul ederek kızı Bahar Zeyrek ile oğlu Murat Polat'a 50'şer bin lira manevi tazminata, bu miktarın olay tarihi olan 28 Aralık 2024'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine hükmetti.

#2
Foto - Üst mahkemeye taşınacak: Kumpir faciasında karar çıktı

BİZİM AMACIMIZ PARA DEĞİL, ADALET: Bahar Zeyrek, mahkemenin tazminat miktarını yeterli bulmadığını söyledi. Annesinin herhangi bir hastalıktan ölmediğini, salmonella bakterisi nedeniyle yaşamını yitirdiğini anlatan Zeyrek, "Bir insanın hayatı bu kadar kolay olmaması lazım." dedi. Zeyrek, verilecek hiçbir meblağın annelerini geri getirmeyeceğini ifade ederek, "Burada sorumluluğu bulunan herkesin cezasını çekmesini istiyorum. Bir annenin hayatı 50 bin lira değil. Bizim rakam umurumuzda değil. Bana 1 milyon da 5 milyon da verseler annem geri gelmeyecek. Ben adalet arıyorum. Kararı üst mahkemeye taşıyacağız, itiraz edeceğiz. Bizim amacımız para değil, adalet." diye konuştu. Olayın ardından psikolojik sorunlar yaşadığını, tedavisinin sürdüğünü belirten Zeyrek, şunları kaydetti: "Hayatımız mahvoldu. 18,5 ay oldu, annemin ilk defa bugün fotoğraflarına baktım, bakamadım. Orada bizi tanımayan yoktu, yapamadık, her şey annemi hatırlatıyordu. Merdivenden iniyorum annem, oturuyorum annem. Olaydan 15 gün sonra 27 yıldır yaşadığımız evden taşınmak zorunda kaldık." Servet Polat'ın oğlu Murat Polat da manevi tazminat davasındaki amaçlarının maddi kazanç olmadığını vurgulayarak, "Verilen parayı kimsesiz çocuklara bağışlamak istiyorum. Annesi ölen çocuklara gitsin bu. Sonuçta bizim annemiz öldü. Bana dünyayı da verseler annem geri gelmeyecek." ifadelerini kullandı. Ailenin avukatı Elif Ayyıldız ise davanın sorumluların hesap vermesi ve benzer olayların bir daha yaşanmamasını amaçladığını kaydederek, bir annenin ihmaller sonucu yaşamını yitirmesinin ardından hükmedilen manevi tazminat miktarının, olayın ağırlığı ve geride kalan aile bireylerinin yaşadığı derin manevi yıkım karşısında yeterli olmadığını savundu. Ayyıldız, gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından kararı istinafa taşıyacaklarını belirtti.

#3
Foto - Üst mahkemeye taşınacak: Kumpir faciasında karar çıktı

CEZA DAVASI SÜRÜYOR: Olayla ilgili İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz sanıklar kumpir satılan iş yerinin sahibi N.D. ile işletmede çalıştığı belirlenen eşi C.D'nin hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçundan ise 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılama sürüyor.

#4
Foto - Üst mahkemeye taşınacak: Kumpir faciasında karar çıktı

OLAY: Buca'da yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, 28 Aralık 2024'te Efeler Mahallesi'ndeki bir işletmede kumpir yemiş, aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden aile, tedavilerinin ardından evlerine dönmüştü. Ertesi gün de rahatsızlıkları devam eden anne, kızı ve torunu tekrar hastaneye başvurmuş, acil servisteki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Servet Polat olaydan 2 gün sonra ölmüş, ailesi işletmeden şikayetçi olmuştu. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun raporunda Polat'ın ölümünün, "gıda zehirlenmesi" sonucu meydana geldiğine yer verilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün muayene ve analiz raporunda da satışa sunulan kumpir numunesinde "salmonella" bakterisi bulunmuştu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar N.D. ve C.D. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti"nden de 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

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