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Ekonomi Migros perakende medya şirketi kurdu
Ekonomi

Migros perakende medya şirketi kurdu

Migros, pazarlama alanında faaliyet gösterecek olan perakende medya şirketi Mimeda’yı hayata geçirdi. Data, iletişim kanalları ve reklam teknolojisini bir araya getiren Mimeda, markaları doğru alanda ve doğru hedef kitle ile buluşturma hizmeti sunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 10:55:00 -
Migros perakende medya şirketi kurdu

Mimeda Yönetici Direktörü Kına Demirel, Mimeda pazarlama platformunun 5 ana bölüm ve 15 farklı iletişim kanalı bulunduğunu belirtti. Birlikte çalıştıkları markaların doğru hedef kitleye, doğru kanal üzerinden ulaşabilmesi için özel bir ekip ile gerekli tüm aksiyonların alınmasını sağladıklarını ifade eden Demirel, şunları kaydetti: “Mimeda’nın pazarlama platformunda mağaza içi iletişimden sosyal medya kanallarına, tematik kanallardan 3 kat daha fazla kişiye erişim sağlayan MigrosTV’den Türkiye’nin ilk markalı espor platformuna ve 120 binden fazla marka elçisine ulaşmak mümkün.

En doğru harcama

Diğer platformlardan bizi ayrıştıran en önemli özelliğimiz, oluşturulan medya bütçesinin verimli kullanıp kullanılmadığının ölçülmesine olanak sağlamamız. Ayrıca çalıştığımız markaların sadece online değil fiziksel mağaza satışlarına da entegre rapor sunabilen tek yapıyız. Böylece markalar reklam harcamalarını en doğru şekilde optimize edebilir.”

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