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Ekonomi Migros meyve-sebze reyonlarını yapay zeka teknolojisiyle anlık takip ediyor
Ekonomi

Migros meyve-sebze reyonlarını yapay zeka teknolojisiyle anlık takip ediyor

Geleceğin teknolojilerini mağazalarına taşıyarak müşterilerine yenilikçi yöntemlerle hizmet sunan Migros, yapay zeka temelli “Meyve-Sebze Görüntü İşleme Projesi” ile sektöründe öncü bir çalışmaya imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 22:43:00 -
Migros meyve-sebze reyonlarını yapay zeka teknolojisiyle anlık takip ediyor

Operasyonlarda iyileşme ve gelişmeyi hedefleyen projeyle meyve-sebze reyonundaki kasa doluluk oranını yapay zeka ile ölçen Migros, ürünlerin miktarını, stok durumunu anlık olarak takip edebiliyor. Verimliliği arttıran proje sayesinde müşteriler ürünler bitmeden yenilendiği için taze ürünlere daha kolay erişebiliyor.

“Çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Perakende sektörüne her zaman öncü ve inovatif uygulamalar geliştirdiklerini söyleyen Migros Ticaret A.Ş. Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı, “Müşterilerimize en yenilikçi sistemlerle hizmet sunabilmek için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Meyve-Sebze Görüntü İşleme Projesi, güçlü dijital altyapımızın en güzel örneklerinden biri. Bu sistemle birlikte reyonlara yerleştirilen kameralar sayesinde azalan ve biten ürünlerle ilgili birimler anlık olarak raporlanıyor. Sadece mağazalarda yapılan alışverişlerin değil, online kanallarımızdan verilen siparişlerin de fiziksel mağazalarda bulunurluğunu ve stok doğruluğunu kontrol edebiliyoruz. Yapay zeka sürekli olarak öğrenen bir sistem olduğu için her geçen gün daha faydalı öngörüler sunarak dijital dönüşüm yolculuğumuzu güçlendiriyor. Yapay zeka temelli teknolojiler üzerindeki çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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