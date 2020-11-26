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Aktüel Migros E-spor Turnuvası’nda ikinci sezon heyecanı başlıyor
Aktüel

Migros E-spor Turnuvası’nda ikinci sezon heyecanı başlıyor

Migros’un kendi platformunda 15 bin oyunseverin katılımıyla gerçekleştirdiği e-spor turnuvası, aylık 1,5 milyon görüntüleme ile ilk sezonu tamamladı - Oyun severler tarafından büyük ilgiyle karşılanan Migros e-spor turnuvalarının ikinci sezonu 27 Kasım tarihinde başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-26 10:55:27 -
Migros E-spor Turnuvası’nda ikinci sezon heyecanı başlıyor

İSTANBUL (AA) - İlk sezonu ile ilgi gören Migros E-spor Turnuvası'nın ikinci sezonu 27 Kasım tarihinde başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, farklı alanlarda yürüttüğü projelerle müşterilerinin hayatlarına değer katan Migros, e-spor turnuva serilerinin ilkini tamamladı. 6 hafta süren Migros e-spor turnuvalarının ilk sezonu, yaklaşık 15 bin oyunseverin katılımıyla gerçekleştirildi. Aylık olarak 1,5 milyon görüntülenen ilk sezon turnuvası çekişmeli anlara sahne oldu.

En heyecanlı oyunlara ev sahipliği yapan etkinliklerin hafta birincileri 5 bin Money ödülünü kazanırken, toplamda 25 bin TL değerinde Money ödülü sahiplerini buldu. Migros e-spor turnuvaları, ikinci sezonunda da katlanan ödülleriyle devam ediyor.

Migros e-spor turnuvalarının ikinci sezonu ise 27 Kasım tarihinde başlıyor. 5 hafta boyunca kesintisiz heyecanın yaşanacağı, 25 bin oyun severin merakla beklediği yeni sezonda, e-sporun popüler oyunları Zula, PubGM ve Fifa kategorileri yer alacak.

Finalleri Root, Tymaron ve Tonbalıklı’nın keyifli sunumuyla 25-27 Aralık tarihleri arasında canlı gerçekleştirilecek olan turnuvaların kazananları toplam 55 bin TL değerinde Money ödülünün sahibi olacak.

E-spor Kulüpler Birliği desteğiyle gerçekleşen Migros oyun turnuvalarıyla ilgili tüm detaylara espor.migros.com.tr adresinden ulaşılıyor.

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