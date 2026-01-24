Migros depolarında iş bırakma: “Sefalet zammına hayır”
Migros depolarında çalışan binlerce işçi, “sefalet zammı” olarak nitelendirdikleri zam teklifine karşı 22–23 Ocak’tan itibaren Türkiye genelinde iş bırakırken, net yüzde 50 zam ve vergi kesintilerinin işverence karşılanmasını talep ediyor.
Migros'un depolarında çalışan binlerce işçi, şirketin sunduğu zam teklifini "sefalet zammı" olarak nitelendirerek 22-23 Ocak 2026 tarihlerinden itibaren Türkiye genelinde eş zamanlı iş bırakma eylemi başlattı.
DGD-SEN (Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası) öncülüğünde yürütülen eylemler, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Kocaeli, Diyarbakır gibi birden fazla ilde 10'dan fazla depoyu etkiledi.
İşçiler, ağır çalışma koşulları, mobbing ve geçim sıkıntısına karşı net yüzde 50 zam ve maaşlardan kesilen gelir vergisinin işveren tarafından karşılanmasını talep ediyor.
Eylemin ikinci gününde eylemler sosyal medyada #MigrostaSefaleteHayır etiketiyle yoğun destek topladı.