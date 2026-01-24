  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pakistan Dera İsmail Han'da intihar saldırısı: Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye savaş uçaklarını alıyor Sabah aç karnına kahve içmeyin! Ve öyle düşündüğümüz kadar masum olmayabilir! İştah kabartan bir lezzet: Öyle bir faydası var ki... Anadolu mutfağının beyran çorbası Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Bakan Yerlikaya: Başaramadılar, başaramayacaklar
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
İştah kabartan bir lezzet: Öyle bir faydası var ki... Anadolu mutfağının beyran çorbası
Selma Savcı Giriş Tarihi:

İştah kabartan bir lezzet: Öyle bir faydası var ki... Anadolu mutfağının beyran çorbası

Beyran çorbası, Gaziantep mutfağının en ayırt edici ve en yoğun lezzetlerinden biri olarak biliniyor.

#1
Foto - İştah kabartan bir lezzet: Öyle bir faydası var ki... Anadolu mutfağının beyran çorbası

Beyran çorbası lezzeti yöresel tatlarımızdan biridir. Beyran içerisindeki malzemeler sayesinde oldukça da besleyici. Peki beyran çorbası nasıl yapılır?

#2
Foto - İştah kabartan bir lezzet: Öyle bir faydası var ki... Anadolu mutfağının beyran çorbası

Malzemeler: 300 gram kuzu eti (kemikli et tercih edilir)

#3
Foto - İştah kabartan bir lezzet: Öyle bir faydası var ki... Anadolu mutfağının beyran çorbası

1 adet soğan 4 diş sarımsak 2 yemek kaşığı tereyağı 1 çay bardağı pirinç 1 tatlı kaşığı tuz (damak zevkine göre) 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber 1 çay kaşığı karabiber 1 çay bardağı sirke (isteğe bağlı) 1,5 litre su Yarım çay bardağı sıvı yağ

#4
Foto - İştah kabartan bir lezzet: Öyle bir faydası var ki... Anadolu mutfağının beyran çorbası

Etin Hazırlığı: Kuzu etlerini güzelce yıkayıp tencereye alın. Üzerine suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra çıkan köpükleri alın. Etler iyice yumuşayıncaya kadar kısık ateşte yaklaşık 1,5-2 saat pişirin.

#5
Foto - İştah kabartan bir lezzet: Öyle bir faydası var ki... Anadolu mutfağının beyran çorbası

Soğan ve Sarımsakları Soteleyin: Başka bir tencerede, sıvı yağ ve tereyağını eritin. İçine doğranmış soğanları ve sarımsakları ekleyin. Soğanlar yumuşayana kadar kavurun. Pirinci Ekleyin: Pirinci yıkayın ve soğanlarla birlikte tencereye ekleyin. Birkaç dakika daha kavurduktan sonra üzerine et suyunu ekleyin. Et suyunu eklerken tencereye koyduğunuz etin kemiklerini de çıkarıp, etleri didikleyerek ilave edin.

#6
Foto - İştah kabartan bir lezzet: Öyle bir faydası var ki... Anadolu mutfağının beyran çorbası

Baharatlar ve Sirke: Çorbanın lezzetini artırmak için tuz, pul biber, kırmızı biber, karabiber ve isteğe göre sirke ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırarak kaynamaya bırakın. Son Dokunuş: Çorbanız kaynadıktan sonra birkaç dakika daha pişirin. Ardından ocaktan alıp sıcak olarak servis yapın.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cunta heveslisi disiplinsiz teğmenler hakkında ilginç karar
Gündem

Cunta heveslisi disiplinsiz teğmenler hakkında ilginç karar

Ankara 21. İdare Mahkemesi, cunta heveslisi disiplinsiz teğmenler hakkında ilginç bir karara imza attı.
Yılmaz Özdil'den kendi mahallesine 'hançer' gibi sözler! Özgür Özel’in kirli sicilini bir bir ifşa etti: Bu neyin vebali!
Gündem

Yılmaz Özdil'den kendi mahallesine 'hançer' gibi sözler! Özgür Özel’in kirli sicilini bir bir ifşa etti: Bu neyin vebali!

CHP içinde kazan kaynamaya devam ederken, sol mahallenin en keskin kalemlerinden Yılmaz Özdil, Özgür Özel yönetimine yönelik zehir zemberek ..
Hürriyet saksıyı apartmandan almış! Akit CHP’li İzmit’teki saksı skandalında ilginç detaylara ulaştı
Gündem

Hürriyet saksıyı apartmandan almış! Akit CHP’li İzmit’teki saksı skandalında ilginç detaylara ulaştı

Akit; CHP’li Fatma Hürriyet Kaplan'ın başkanlığını yaptığı İzmit’teki saksı skandalında ilginç detaylara ulaştı.

Hakan Fidan: Suriye'de ateşkes uzayabilir
Dünya

Hakan Fidan: Suriye'de ateşkes uzayabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de DEAŞ mensuplarının Irak'a nakledildiğini duyurdu. Bakan Fidan, bu nakil süreci nedeniyle Suriye'de a..
Yalan rüzgarı dindi, rakamlar konuştu! Sosyal medya fenomeninin BİM sepeti hesabı: Alım gücü iddiaları yerle bir oldu!
Sosyal Medya

Yalan rüzgarı dindi, rakamlar konuştu! Sosyal medya fenomeninin BİM sepeti hesabı: Alım gücü iddiaları yerle bir oldu!

Sosyal medyada sürekli pompalanan "alım gücü bitti" yaygarasına, bir fenomenin 2009 yılına ait eski bir BİM bültenini bulmasıyla başlayan "g..
İstanbul’da adeta hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Gündem

İstanbul’da adeta hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

Beceriksiz CHP'nin iki dönemdir idare ettiği mega kent İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23