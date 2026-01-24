İştah kabartan bir lezzet: Öyle bir faydası var ki... Anadolu mutfağının beyran çorbası

Soğan ve Sarımsakları Soteleyin: Başka bir tencerede, sıvı yağ ve tereyağını eritin. İçine doğranmış soğanları ve sarımsakları ekleyin. Soğanlar yumuşayana kadar kavurun. Pirinci Ekleyin: Pirinci yıkayın ve soğanlarla birlikte tencereye ekleyin. Birkaç dakika daha kavurduktan sonra üzerine et suyunu ekleyin. Et suyunu eklerken tencereye koyduğunuz etin kemiklerini de çıkarıp, etleri didikleyerek ilave edin.