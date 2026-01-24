İştah kabartan bir lezzet: Öyle bir faydası var ki... Anadolu mutfağının beyran çorbası
Beyran çorbası, Gaziantep mutfağının en ayırt edici ve en yoğun lezzetlerinden biri olarak biliniyor.
Beyran çorbası lezzeti yöresel tatlarımızdan biridir. Beyran içerisindeki malzemeler sayesinde oldukça da besleyici. Peki beyran çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler: 300 gram kuzu eti (kemikli et tercih edilir)
1 adet soğan 4 diş sarımsak 2 yemek kaşığı tereyağı 1 çay bardağı pirinç 1 tatlı kaşığı tuz (damak zevkine göre) 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber 1 çay kaşığı karabiber 1 çay bardağı sirke (isteğe bağlı) 1,5 litre su Yarım çay bardağı sıvı yağ
Etin Hazırlığı: Kuzu etlerini güzelce yıkayıp tencereye alın. Üzerine suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra çıkan köpükleri alın. Etler iyice yumuşayıncaya kadar kısık ateşte yaklaşık 1,5-2 saat pişirin.
Soğan ve Sarımsakları Soteleyin: Başka bir tencerede, sıvı yağ ve tereyağını eritin. İçine doğranmış soğanları ve sarımsakları ekleyin. Soğanlar yumuşayana kadar kavurun. Pirinci Ekleyin: Pirinci yıkayın ve soğanlarla birlikte tencereye ekleyin. Birkaç dakika daha kavurduktan sonra üzerine et suyunu ekleyin. Et suyunu eklerken tencereye koyduğunuz etin kemiklerini de çıkarıp, etleri didikleyerek ilave edin.
Baharatlar ve Sirke: Çorbanın lezzetini artırmak için tuz, pul biber, kırmızı biber, karabiber ve isteğe göre sirke ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırarak kaynamaya bırakın. Son Dokunuş: Çorbanız kaynadıktan sonra birkaç dakika daha pişirin. Ardından ocaktan alıp sıcak olarak servis yapın.
