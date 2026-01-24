Bu da oldu! Hamam böçekli pizza yedirdiler

TAHSİN HAN

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bir restorana giden iki genç kadın, sipariş ettikleri pizzada hamamböceğiyle karşılaşınca büyük bir şok yaşadı. Amsterdam’da iki kadın arkadaş, De Pijp semtinde bulunan bir restoranda yedikleri pizzanın içinde hamamböceği buldu. Luna ve Lili adlı 24 yaşındaki arkadaşlar, yaşadıkları olayın ardından hâlâ kendilerine gelemediklerini ve durumu uzun süre unutamayacaklarını söyledi.

Het Parool gazetesinin aktardığına göre olay, pazartesi akşamı De Pijp’te bulunan L’Antica Pizzeria da Michele adlı restoranda yaşandı. Genç kadınlar birlikte pizza siparişi verdi. Yemeklerinin sonuna yaklaşırken, Luna son lokmasını almak üzereyken salam diliminin üzerinde alışılmadık bir görüntü fark etti.

Luna, gazeteye, “Salamın içinden bacaklar çıkıyordu. İlk anda ne olduğunu anlayamadım ama hamam böceğine benziyordu” dedi. Arkadaşı Lili ise ilk anda bunun pizzanın içeriğine ait bir malzeme olabileceğini düşündüğünü, ancak yakından bakınca bunun bir böcek olduğunu net şekilde fark ettiğini anlattı.

YENİ PİZZA GETİRELİM TEKLİFİ

İki arkadaş, durumu hemen restoran çalışanlarına bildirdi. Tabak mutfağa götürüldü ve kısa süre sonra restoran şefi masaya gelerek genç kadınlardan özür diledi. Şef, isterlerse yeni bir pizza siparişi verebileceklerini ve herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini söyledi.

Genç kadınlar yaşadıkları şok nedeniyle restoranda kalmak istemediklerini belirterek mekândan ayrılmayı tercih etti. “Önce diğer müşterileri uyarmayı düşündük ama o an sadece oradan çıkmak istedik” diyen Luna ve Lili, olayın iştahlarını tamamen kaçırdığını ifade etti.

Restoran yönetimi de yaşananları e-posta yoluyla doğruladı. Yapılan açıklamada, olaydan dolayı üzgün olunduğu belirtilirken, bunun tek seferlik bir durum olduğu ve müşterilerden özür dilendiği ifade edildi.

GEÇEN YIL FARE DIŞKISI BULUNMUŞ

Het Parool gazetesinin aktardığı bilgilere göre söz konusu pizzacı, geçen yıl Hollanda Gıda ve Tüketim Malı Güvenliği Kurumu (NVWA) ile İş Teftiş Kurumu’nun ortak denetiminde uyarı almıştı. Denetimde, işletmenin depolama alanında fare dışkısına rastlandığı bildirildi. Ayrıca çalışma mevzuatına aykırılıklar nedeniyle işletmeye toplamda yaklaşık 25 bin euro tutarında para cezası kesildiği, ancak bu cezalara itiraz edildiği kaydedildi.

HAŞERE TESPİTİ ARTIYOR

NVWA verilerine göre, Hollanda genelinde son yıllarda restoranlar, süpermarketler ve fırınlarda haşere tespitlerine daha sık rastlanıyor. Geçtiğimiz yıl, hamamböceği tespiti de dâhil olmak üzere çeşitli hijyen ihlalleri nedeniyle üç işletme hakkında acil kapatma kararı alındı.

Yetkililer, tüketicilere gıda güvenliği konusunda dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda durumu ilgili kurumlara bildirmeleri çağrısında bulunuyor.