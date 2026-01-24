  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD gemiyi havaya uçurdu! Görüntüler yayınlandı Din maskeli ihanet! Sözde “şeyh”ler PKK/SDG’ye dua kuyruğuna girdi Teröristbaşı Öcalan bile, muhalif medyadan daha tutarlı! Bu kadar mı pervasız oldunuz? Başkan Erdoğan’ın tarihi uyarısı Avrupa’nın kabusu oldu! Koynunuzda beslediğiniz terör yılanı sizi sokmaya başladı! Yılmaz Özdil'den kendi mahallesine 'hançer' gibi sözler! Özgür Özel’in kirli sicilini bir bir ifşa etti: Bu neyin vebali! Yabancı psikolog bile dayanamadı: "Türk Dizileri Dünyayı Zehirliyor" CHP’de yalan rüzgârı! Enver Aysever avukatlar üzerinden Özel ve İmamoğlu’nu mat etti! Hadsizliğin böylesi! Kandil'in Meclis'teki sesi Gergerlioğlu’ndan bayat senaryo: Milletin kardeşliğine dil uzattı! Yalan rüzgarı dindi, rakamlar konuştu! Sosyal medya fenomeninin BİM sepeti hesabı: Alım gücü iddiaları yerle bir oldu! İstanbul'dan hissedilmişti: Balıkesir'deki depreme ilişkin art arda açıklamalar!
Gündem Müjdeyi Vali verdi: 100 bin öğrenciye aylık 2 bin TL yemek desteği!
Gündem

Müjdeyi Vali verdi: 100 bin öğrenciye aylık 2 bin TL yemek desteği!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Müjdeyi Vali verdi: 100 bin öğrenciye aylık 2 bin TL yemek desteği!

İstanbul Valisi Davut Gül, “Gönülden Bir Öğün” projesiyle dezavantajlı ailelerin çocuklarına destek olacaklarını açıkladı. Proje kapsamında 100 bin öğrenciye eğitim öğretim yılı boyunca aylık 2 bin TL limitli yemek kartı verilecek.

İstanbul Valisi Davut Gül, “Gönülden Bir Öğün” projesiyle dezavantajlı ailelerin çocuklarına destek olacaklarını açıkladı. Proje kapsamında 100 bin öğrenciye eğitim öğretim yılı boyunca aylık 2 bin TL limitli yemek kartı verilecek.

İstanbul Valisi Davut Gül, dezavantajlı ailelerin çocuklarına yönelik hayata geçirilen “Gönülden Bir Öğün” projesini kamuoyuna tanıttı. Proje kapsamında 100 bin öğrenciye, eğitim öğretim yılı boyunca aylık 2 bin TL limitli yemek kartı verileceğini açıklayan Gül, bu öğrencilerin 20 bininin maliyetinin Valilik tarafından, kalan 80 bininin ise hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle karşılanacağını söyledi.

Proje kapsamında öğrencilere verilecek kartlara aylık 2 bin TL yükleneceğini belirten Gül, bu kartların yalnızca okul kantinlerinde sıcak yemek için kullanılabileceğini söyledi. Böylece hiçbir çocuğun rencide edilmeden öğle yemeğine ulaşabileceğini vurguladı.

Gül, “Bu projeyle ekonomik sebeplerle okula gitmeyen ya da gitmek istemeyen çocukların yemek sorununu ortadan kaldırmayı ve devamsızlığı azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

 

Projenin sürdürülebilirliği için hayırseverlere ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunan Gül, internet sitesi üzerinden bir çocuğun 1 aylık, 8 aylık ya da birden fazla çocuğun yemek ihtiyacının karşılanabileceği bir bağış sistemi oluşturduklarını belirtti.

Valilik görevinin yanı sıra İstanbul Çocukları Vakfı Başkanı olduğunu hatırlatan Gül, vakfın çocuk odaklı çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. Gül, üstün zekâlı ve üstün yetenekli öğrencilere burs verdiklerini, yetim ve kirada yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere “Kardeş Aile Projesi” ile kira desteği sağladıklarını, engelliler ve evsizlere yönelik de sosyal projeler geliştirdiklerini ifade etti.

“Toplumun her meselesini kendi meselemiz olarak görüyoruz” diyen Gül, amaçlarının çocukların suça sürüklenmesini önlemek ve koruyucu–önleyici tedbirlerle hiçbir çocuğu boşlukta bırakmamak olduğunu söyledi.

Sofralara Ramazan bereketi müjdesi! İstanbul ve Ankara’da et ve tereyağı fiyatları huzur için sabitlendi!
Sofralara Ramazan bereketi müjdesi! İstanbul ve Ankara’da et ve tereyağı fiyatları huzur için sabitlendi!

Ekonomi

Sofralara Ramazan bereketi müjdesi! İstanbul ve Ankara’da et ve tereyağı fiyatları huzur için sabitlendi!

Bakan Kacır, araştırmacı ve öğrencilere verilen burs desteklerinin artırıldığını açıkladı Burs müjdesi
Bakan Kacır, araştırmacı ve öğrencilere verilen burs desteklerinin artırıldığını açıkladı Burs müjdesi

Eğitim

Bakan Kacır, araştırmacı ve öğrencilere verilen burs desteklerinin artırıldığını açıkladı Burs müjdesi

Ufuk Özkan hakkında müjdeli haber geldi!
Ufuk Özkan hakkında müjdeli haber geldi!

Medya

Ufuk Özkan hakkında müjdeli haber geldi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kul Ahmet

İstanbul valisi 100 bin"dezavantajlı aile" lerin çocuklarına gönülden bir öğün yemek projesi kapsamında aylık 2 bin TL yemek yardımıyapacak imiş.... Mecliste 3 çeşit yemeği elli yüz liraya yiyen milletin vekilleride muhtemelen bu gönül projesinde varlar... Onlara sadece şunu hatırlatmak lazım devletin okul kantininde bir tost bir ayrana 150 TL verip karnını doyurmak zorunda olduğunu hatırlıyormusunuz.. emekliye asgari ücretliye reva gördüğünüz maaşın mıktarını belirlerken kaldırdığınız ellerin gönlünüzle hiçmi bağı yoktu... Kendi maaşınızı belirlerken yek vücut olduğunuz o gönlünüz size hiçmi sormuyor eminmisin kendinden diye ...

Gariban emekli

Ah valim ah bu çocukların babalarını gariban ilan ettiler karınlarını doyurmak sana düştü
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23