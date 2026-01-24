Müjdeyi Vali verdi: 100 bin öğrenciye aylık 2 bin TL yemek desteği!

İstanbul Valisi Davut Gül, “Gönülden Bir Öğün” projesiyle dezavantajlı ailelerin çocuklarına destek olacaklarını açıkladı. Proje kapsamında 100 bin öğrenciye eğitim öğretim yılı boyunca aylık 2 bin TL limitli yemek kartı verilecek.

İstanbul Valisi Davut Gül, dezavantajlı ailelerin çocuklarına yönelik hayata geçirilen “Gönülden Bir Öğün” projesini kamuoyuna tanıttı. Proje kapsamında 100 bin öğrenciye, eğitim öğretim yılı boyunca aylık 2 bin TL limitli yemek kartı verileceğini açıklayan Gül, bu öğrencilerin 20 bininin maliyetinin Valilik tarafından, kalan 80 bininin ise hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle karşılanacağını söyledi.

Proje kapsamında öğrencilere verilecek kartlara aylık 2 bin TL yükleneceğini belirten Gül, bu kartların yalnızca okul kantinlerinde sıcak yemek için kullanılabileceğini söyledi. Böylece hiçbir çocuğun rencide edilmeden öğle yemeğine ulaşabileceğini vurguladı.

Gül, “Bu projeyle ekonomik sebeplerle okula gitmeyen ya da gitmek istemeyen çocukların yemek sorununu ortadan kaldırmayı ve devamsızlığı azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

Projenin sürdürülebilirliği için hayırseverlere ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunan Gül, internet sitesi üzerinden bir çocuğun 1 aylık, 8 aylık ya da birden fazla çocuğun yemek ihtiyacının karşılanabileceği bir bağış sistemi oluşturduklarını belirtti.

Valilik görevinin yanı sıra İstanbul Çocukları Vakfı Başkanı olduğunu hatırlatan Gül, vakfın çocuk odaklı çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. Gül, üstün zekâlı ve üstün yetenekli öğrencilere burs verdiklerini, yetim ve kirada yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere “Kardeş Aile Projesi” ile kira desteği sağladıklarını, engelliler ve evsizlere yönelik de sosyal projeler geliştirdiklerini ifade etti.

“Toplumun her meselesini kendi meselemiz olarak görüyoruz” diyen Gül, amaçlarının çocukların suça sürüklenmesini önlemek ve koruyucu–önleyici tedbirlerle hiçbir çocuğu boşlukta bırakmamak olduğunu söyledi.