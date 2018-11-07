Migren olduğunuzu nasıl anlarsınız?

MİGREN NEDİR?

Migren çok çeşitli semptomlara sahip nörolojik bir durumdur. Birçok insan için ana özellik ağrılı bir baş ağrısıdır. Migren baş ağrısından önce bazı belirtiler oluşur. Bunlar gözde parlak noktalar ve kırık çizgilerin görülmesi, kulak çınlaması, konuşma güçlüğü ve vücudun bazı bölgelerinde uyuşmadır.

Migren atakları çok korkutucu olabilir ve birkaç saat boyunca dinlemenize neden olabilir.

Semptomlar kişiden kişiye değişir. Kişiler farklı saldırılar sırasında farklı semptomlara sahip olabilir. Ataklarınız uzunluk ve sıklıkta farklılık gösterebilir. Migren atakları genellikle 4 ila 72 saat sürmektedir. Migren işiniz, aileniz ve sosyal yaşamlarınız üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Kişinin günlük aktivitelerini sürdürmesini kısıtlar veya engeller.

Migren ağrısı en sık enseden ya da göz çevresinden başlayarak yayılır. Bu ağrı normal baş ağrısına göre zonklayıcı bir özellik taşımaktadır. Orta ve şiddetli olmak üzere dereceleri mevcuttur. Ayrıca kişinin yaptığı fiziksel aktiviteler ağrının şiddetini artırabilir.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Migrenin ana semptomu genellikle başın bir tarafında yoğun bir baş ağrısının olmasıdır. Ağrı genellikle, normal aktiviteleri gerçekleştirmenizi engelleyen ve hareket ettirdiğinizde daha da kötüleşen orta veya şiddetli bir zonklama hissidir. Bazı durumlarda ağrı, başınızın her iki tarafında oluşabilir ve yüzünüzü veya boynunuzu etkileyebilir.

Genellikle bir migren ile ilişkili belirtiler şunlardır:

Kabızlık veya ishal

Sinirlilik durumu

Mide bulantısı ve/veya kusma

Işığa, gürültüye ve kokulara karşı duyarlılık

Kafa derisinde hassasiyet

Boyun ve/veya omuz ağrısı veya tutukluğu

Eller, ayaklarda ağrı oluşumu

Dokunma hissinde azalma