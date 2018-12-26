Başağrısı kadınları daha fazla etkiliyor. Kadınların %18'i, erkeklerin ise %6'sı migrenli..

Gerilimden kaynaklanan baş ağrısı ise toplumda %30.. Yani her üç kişiden birinin başı ağrıyor.

Ağrı duyusunun oluştuğu ve yorumlandığı beyin aslında ağrısız bir organdır. Baş ağrısına yol açan yapılar, beyni besleyen büyük atardamar ve toplardamarlar, beyin zarları, dişler, gözler, burun, kulaklar, sinüsler, ense ve sırt kaslarıdır.



Altta yatan bir başka hastalığın belirtisi değilse bu baş ağrılarında “tomografi” ya da “manyetik rezonans” (MR) gibi görüntüleme yöntemlerinin yeri yoktur.

Teşhiste hastanın sıkıntısını anlatışı rol oynar. Mesela hastanın tarifleri sonucu şiddetli, zonklayıcı karakterde, mide bulantısı ve/veya kusmanın eşlik ettiği, ışık ve sese karşı duyarlılıkla seyreden bir baş ağrısı ise buna migren teşhisi konur.

Migrenlerin %15'inde ağrı öncesi görme bulanıklığı, zigzaglı ışıklar görme veya aura denilen vücudda uyuşmalar şeklinde öncü belirtiler olur. Auradan 20-60 dakika sonra ağrı başlar ve 4 ila 72 saat sürer.

Migren genetik olabilir. Ana-babadan birisinde migren varsa çocuklarında da migren ihtimali %50’dir. Her ikisinde de varsa bu ihtimal %75 tir.

Migrende tedavi ilaç.. Fakat hiçbir ilaç kesin çözüm değil.