Migren bulantısına ne iyi gelir? Migren neden mide bulantısı yapar?

Migren atakları kişiden kişiye farklı belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Ancak mide bulantısı, migrenin en yaygın ve en rahatsız edici belirtilerinden biri olarak öne çıkıyor. Bulantı, migren başlamadan önce, atak sırasında ya da ağrı geçtikten sonra ortaya çıkabiliyor. Bazı hastalarda kusma eşlik ederken, bazı kişiler yalnızca mide bulantısı hissiyle süreci geçiriyor.

Yapılan araştırmalar, migren hastalarının büyük bir bölümünün ataklar sırasında mide bulantısı yaşadığını gösteriyor. Hatta bazı kişiler için bulantı, baş ağrısından bile daha zorlayıcı bir belirti haline gelebiliyor.

Migren neden mide bulantısı yapar?

Migrene bağlı mide bulantısının kesin nedeni tam olarak bilinmese de sinir sistemiyle ilgili olduğu düşünülüyor. Migreni tetikleyen stres gibi faktörlerin, merkezi sinir sistemini harekete geçirdiği ve bu durumun sindirim sistemini etkilediği biliniyor. Kalp atışı, tansiyon ve mide hareketlerini yöneten otonom sinir sistemindeki değişimler, mide bulantısı ve kusmaya yol açabiliyor.

Bazı migren hastalarında mide boşalmasının yavaşlaması anlamına gelen gastroparezi de görülebiliyor. Bu durumda mide daha geç boşaldığı için bulantı ve kusma şikayetleri daha belirgin hale geliyor.

Migrenin hangi evrelerinde bulantı görülür?

Migren bulantısı yalnızca baş ağrısı sırasında ortaya çıkmıyor. Migren atağından saatler, hatta günler önce başlayan ön belirtiler döneminde de mide bulantısı hissedilebiliyor. Baş ağrısının başladığı evrede bulantı daha da şiddetlenebiliyor ve bazı kişilerde kusma ile sonuçlanabiliyor.

Bazı hastalarda ise görme bozukluğu ve ışık çakmalarıyla bilinen aura döneminde bile mide bulantısı görülebiliyor. Yani migrenin her evresi, sindirim sistemini etkileyebiliyor.

Migrene bağlı mide bulantısına ne iyi gelir?

Migren sırasında ortaya çıkan mide bulantısını hafifletmek için farklı yöntemler uygulanabiliyor. Doktor kontrolünde kullanılan bulantı önleyici ilaçlar, migren atağının daha rahat geçirilmesine yardımcı olabiliyor. Ağızdan alınmakta zorlanılan durumlarda burun spreyi ya da dil altı formları tercih edilebiliyor.

İlaç dışı yöntemler de mide bulantısını azaltmada etkili olabiliyor. Özellikle zencefil, migrene bağlı bulantının hafiflemesine katkı sağlayabiliyor. Yapılan bazı çalışmalarda zencefil kullanan migren hastalarında hem ağrının hem de bulantının daha kısa sürede azaldığı görülüyor.

Alternatif yöntemler işe yarar mı?

Migren bulantısında alternatif yöntemler de sıkça tercih ediliyor. Akupresür uygulamaları, vücuttaki belirli noktalara basınç uygulanarak bulantının azalmasına yardımcı olabiliyor. Bunun yanı sıra nane yağı gibi aromatik yağların koklanması, mide bulantısını yatıştırıcı etki gösterebiliyor.

Sessiz ve karanlık bir ortamda dinlenmek, ışık ve sesten uzak durmak da bulantının şiddetini azaltabiliyor. Bazı kişiler için hafif kafein alımı rahatlatıcı olurken, bazı hastalarda kafein bulantıyı artırabiliyor. Bu nedenle kişisel tetikleyicilerin bilinmesi büyük önem taşıyor.

Migrene bağlı mide bulantısı önlenebilir mi?

Migren ataklarının sıklığını azaltmak, mide bulantısının da önüne geçebiliyor. Düzenli uyku, öğün atlamamak, yeterli sıvı tüketmek ve stres kontrolü, migrenin genel seyrini olumlu etkiliyor. Migren günlüğü tutarak hangi faktörlerin atağı tetiklediğini belirlemek, hem baş ağrısını hem de bulantıyı azaltmada önemli rol oynuyor.

Bazı hastalarda koruyucu migren tedavileri, atakların ve mide bulantısının daha seyrek yaşanmasını sağlıyor.