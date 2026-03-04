Kumların altından koca bir şehir çıktı!

Mısır’ın Kına Vilayeti’nde yürütülen arkeolojik kazılarda, 18. yüzyıla tarihlenen bir yerleşim şehrinin kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. Aynı alanda, yerleşimin altında Bizans dönemine ait bir Kıpti mezarlığının da bulunduğu bildirildi.

Mısırlı bir arkeolojik ekip, 18. yüzyıla ait kerpiçten inşa edilmiş bir yerleşim şehrinin önemli bölümlerini ortaya çıkarmayı başardı. Keşfin, alanın restore edilerek Mısır’ın arkeolojik turizm haritasına dâhil edilmesine zemin hazırlaması hedefleniyor.

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi, Kına (Qena) vilayetinde yeni bir arkeolojik keşif yapıldığını duyurdu. Konsey yaptığı açıklamada, “18. yüzyıla ait bir yerleşim şehrinin kalıntılarının altında Bizans dönemine tarihlenen bir Kıpti mezarlığının bulunduğunu ve keşfin, Şeyh el-Arab Hemmam Kalesi yakınındaki bir bölgede insan yerleşiminin farklı tarihsel dönemlerde nasıl devam ettiğini ortaya koyduğunu” belirtti.

Kına vilayetindeki el-Arki köyünde bulunan Şeyh el-Arab Hemmam sahasında yürütülen kazı çalışmaları kapsamında, Mısır-Fransa ortak arkeoloji heyeti, Şeyh el-Arab Hemmam’ın yönetimi dönemine ait 18. yüzyıldan kalma kerpiç yapılı bir yerleşim şehrinin bölümlerini gün yüzüne çıkardı. Kazılar ayrıca keşfedilen şehrin altında Bizans dönemine ait bir Kıpti mezarlığının uzantısını da ortaya çıkardı.

Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Dr. Hişam el-Leysi ise keşfin, genel olarak Yukarı Mısır’daki, özelde ise el-Arki bölgesindeki insan yaşamı ve faaliyetlerini anlamada büyük önem taşıdığını belirtti; çünkü tarihsel kaynaklarda bölge hakkında sınırlı bilgi bulunuyor.

Konsey Arkeoloji Sektörü Başkanı Dr. Ziya Zehran, kazı çalışmalarında hizmet yapılarıyla bağlantılı altı ev ile bunlara komşu bir sanayi alanının bir bölümünün ortaya çıkarıldığını açıkladı.

İlk incelemeler, bazı evlerin kerpiç kubbelerle örtüldüğünü, diğerlerinin çatılarında ise hurma ağacı gövdelerinin kullanıldığını gösterdi. Bazı odalarda beyaz kireç sıva izlerine rastlanırken, şehrin diğer bölümlerinde kazılar devam ediyor.

Bulunan arkeolojik eserler, alanın zenginliğini ve çeşitli faaliyetlerini yansıtıyor. Keşifler arasında bronz sikkeler, farklı seramik parçaları, çocuk oyuncakları, süs eşyaları, tekstil parçaları ve günlük yaşamı gösteren birçok buluntu yer alıyor.

Keşfedilen Kıpti mezarlığıyla ilgili olarak kazı başkanı ve Fransız Doğu Arkeoloji Enstitüsü İslam arkeolojisi uzmanı, aynı zamanda Ayn Şems Üniversitesi Arkeoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Ahmed eş-Şevki, Bizans dönemine ait kireçtaşından yapılmış bir lahit kapağı bulunduğunu ve bunun keşfedilen şehrin girişlerinden birinin önünde zemin taşı olarak kullanıldığını belirtti. Bu durum, eserin neden bu konumda bulunduğuna dair sorular doğurdu.

Bunun üzerine Uzaktan Algılama ve Uzay Bilimleri Kurumu ile iş birliği yapılarak Dr. Abdülaziz el-Fedali başkanlığındaki uzman ekip tarafından jeofizik tarama gerçekleştirildi.

Tarama sonuçları, mevcut kazı sezonunda çalışmaların yönünü belirledi ve yerleşim şehrinin altında bulunan Kıpti mezarlığının bir bölümünün ortaya çıkarılmasını sağladı.