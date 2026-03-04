Tulumba tatlısı tarifi: Dışı çıtır içi yumuşacık! En pratik şerbetli tatlı! Mutlaka denenmeli

Türk mutfağının en köklü ve en sevilen şerbetli tatlılarından biri olan tulumba tatlısı tarifi, altın sarısı rengi ve iştah kabartan dokusuyla sofralarımıza konuk olmaya devam ediyor. Maliyeti düşük ancak etkisi büyük bir tatlı arayanlar için "en pratik" seçeneklerden biri olan tulumba tatlısını, evdeki malzemelerle profesyonel bir sonuç alacak şekilde hazırlamak mümkün. Hamurun yumurta ile zenginleştirilmesinden, yağın sıcaklık dengesine kadar dikkat edilmesi gereken birkaç kritik nokta ile siz de dışı nar gibi kızarmış, içi ise şerbetini tam çekmiş tulumbalar hazırlayabilirsiniz.