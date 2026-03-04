Tulumba tatlısı tarifi: Dışı çıtır içi yumuşacık! En pratik şerbetli tatlı! Mutlaka denenmeli
Ramazan ayında yapılması en pratik tatlılardan biri de Tulumba tatlısıdır.
Osmanlı'dan günümüze geleneksel lezzetlerin baş tacı olan tulumba tatlısı tarifi aslında sanıldığı kadar zor değil! Az malzemeyle dev lezzetler yapmak isteyenler için hazırladığımız bu pratik tarifle, pastanelerdeki o meşhur çıtırtıyı kendi mutfağınızda yakalayacaksınız. İşte püf noktalarıyla tam kıvamında tulumba tatlısı tarifi…
İftar menüsünde tatlısı eksik olanlar için tulumba tatlısı tarifi hazırladık. Özellikle bayramların, kandillerin ve iftar sofralarının vazgeçilmezi olan bu klasik lezzet; pişirilerek hazırlanan özel hamuru ve soğuk şerbetle buluştuğunda ortaya çıkan o eşsiz dengesiyle tanınıyor. Peki, tulumba tatlısı tarifi nasıl yapılır? İşte adım adım şerbetli tatlıların en pratiği tulumba tatlısı tarifi ve malzemeleri...
Türk mutfağının en köklü ve en sevilen şerbetli tatlılarından biri olan tulumba tatlısı tarifi, altın sarısı rengi ve iştah kabartan dokusuyla sofralarımıza konuk olmaya devam ediyor. Maliyeti düşük ancak etkisi büyük bir tatlı arayanlar için "en pratik" seçeneklerden biri olan tulumba tatlısını, evdeki malzemelerle profesyonel bir sonuç alacak şekilde hazırlamak mümkün. Hamurun yumurta ile zenginleştirilmesinden, yağın sıcaklık dengesine kadar dikkat edilmesi gereken birkaç kritik nokta ile siz de dışı nar gibi kızarmış, içi ise şerbetini tam çekmiş tulumbalar hazırlayabilirsiniz.
İşte 80 dakikada hazırlayıp, 30 dakikada pişirebileceğiniz; tadı damağınızda kalacak o meşhur tulumba tatlısı tarifi...
Tulumba tatlısı, kökleri Osmanlı dönemine uzanan ve yüzyıllardır sevilerek tüketilen geleneksel şerbetli tatlılardan biridir. Pişirilerek hazırlanan hamurun yumurta ile zenginleştirilip kızgın yağda kızartılması, ardından soğuk şerbete alınmasıyla kendine özgü çıtır dış yüzey ve yumuşak iç doku elde edilir. Yapımının görece pratik, maliyetinin düşük ve lezzetinin güçlü olması sayesinde hem gündelik tüketimde hem de bayram, kandil ve iftar sofraları gibi özel zamanlarda sıkça tercih edilen klasik bir Türk tatlısıdır.
Hazırlama süresi: 80 Dakika Pişirme süresi: 30 Dakika Kaç kişilik: 4
TULUMBA İÇİN MALZEMELER Hamuru için: 480 ml su 50 g tereyağı 30 g toz şeker 1 g tuz 280 g un 30 g nişasta 35 g irmik 3 adet büyük boy yumurta
Şerbeti için: 600 g toz şeker 360 ml su 1 dilim limon
TULUMBA TARİFİ NASIL YAPILIR? 1. Su ve toz şekeri bir tencereye alıp karıştırın. Orta ateşte 10–15 dakika kadar kaynatın. Limon dilimini ekleyip birkaç dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın ve tamamen soğumaya bırakın. 2. Ayrı bir tencerede su, tereyağı, toz şeker ve tuzu kaynatın. Kaynama başlayınca unu ekleyin ve sürekli karıştırarak topaklanmadan koyu bir hamur elde edin. 3. Hamuru ocaktan alıp oda sıcaklığında ılımaya bırakın. Ilınan hamura yumurtaları teker teker ekleyin; her yumurtadan sonra iyice karıştırarak hamura yedirin. 4. Ardından nişasta ve irmiği katıp pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırın. Hazırlanan hamuru yıldız uç takılmış sıkma torbasına doldurun.
5. Derin bir tencereye ayçiçek yağını alın; yağ henüz kızgın değilken hamurdan yaklaşık 5 cm uzunluğunda parçalar sıkın. 6. Orta ateşte çevirerek altın rengini alana kadar kızartın. Kızaran tulumbaları bekletmeden soğuk şerbete aktarın. 7. Şerbeti çekmeleri için birkaç dakika bekletin, ardından süzerek servis tabağına alın.
Şerbetin tamamen soğuk, kızartılan hamurun ise sıcak olması tulumbanın dışının çıtır, içinin şerbetli kalmasını sağlar. Hamuru yağa sıkarken yağın başlangıçta çok kızgın olmaması gerekir; böylece hamur içten de pişer ve homojen renk alır. Yumurtaları hamura teker teker ekleyip iyice yedirmek, kıvamın doğru olmasına ve tulumbaların şeklinin bozulmamasına yardımcı olur. Kızartma sırasında ateşi çok yükseltmemek, dışının hızlı kızarıp içinin hamur kalmasını önler.
