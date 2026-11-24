Mardin'in Midyat ilçesinde eşi Bedriye Naz'ı pencereden attığı iddiasıyla tutuklanan Levent Naz'ın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık için TCK'nın 82/1-d ve 82/1-f maddeleri kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Mütalaada ayrıca, maktulün telefonunda yapılan incelemede ortaya çıkan mesaj ve görseller dikkate alınarak TCK'nın 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Savcılığın atıf yaptığı maddelerden 82/1-d üstsoy veya altsoydan birine ya da eşe, boşanmış eşe veya kardeşe karşı kasten öldürmeyi, 82/1-f ise kadına karşı kasten öldürmeyi düzenliyor.

Olay 11 Ağustos'ta Midyat'ın Bağlar Mahallesi'nde yaşandı. Bir binanın 5. katındaki pencereden düştüğü öne sürülen Bedriye Naz olay yerinde hayatını kaybetti; yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Levent Naz 14 Ağustos'ta tutuklandı.

Sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış, yargılamaya 19 Kasım'da başlanmıştı.

Komşu, aile ve araç sahibinin beyanları mütalaada yer aldı

Mütalaaya göre tanıkların beyanlarında, olay günü Levent Naz ile eşi arasında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşandığı belirtildi. Çıkan kavgada sanığın maktulü camdan aşağı atarak ölümüne sebebiyet verdiğinin belirtildiği de mütalaada yer aldı.

Aynı apartmanda ikamet eden komşu H.A.'nın beyanlarına yer verilerek, sanığın olayın hemen ardından Bedriye Naz'ı camdan aşağı attığını söylediği aktarıldı. Maktulün aile bireyleri ise sanığın kendilerini arayarak Bedriye Naz'ı öldürdüğünü söylediğini beyan etti.

Dosyada bulunan kamera görüntülerine ilişkin değerlendirmelerde, sanığın olay sırasında ev kıyafetleriyle bulunduğu, daha sonra farklı kıyafetler giyerek bir aracı durdurduğu ve olay yerinden uzaklaştığının tespit edildiği ifade edildi. Mütalaada, araç sahibinin beyanında sanığın kardeşini arayarak "Olayı ben yaptım, karımı ben attım, çabuk gel" şeklinde ifadeler kullandığını aktardığı belirtildi.

Sanığın savunmasında ise eşinin psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle intihar ettiğini ileri sürdüğü belirtildi.

Savcılık, cezalandırma ve haksız tahrik taleplerinin yanı sıra sanığın tutukluluk halinin devamını da istedi. Levent Naz'ın yargılanmasına 30 Kasım'da devam edilecek.