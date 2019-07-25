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Midyat’ta sigara bırakma polikliniği açıldı

Mardin’in Midyat ilçesinde sigara bırakma polikliniği vatandaşların hizmetine girdi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:47
Midyat’ta sigara bırakma polikliniği açıldı

Mardin’in Midyat ilçesinde sigara bırakma polikliniği vatandaşların hizmetine girdi.


Midyat ilçesinde Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çarşamba, perşembe ve cuma günleri vatandaşlara hizmet vermek üzere Sigara bırakma polikliniği açıldı. Hizmete yeni başlayan poliklinikte incelemelerde bulunan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ahmet Doğan, Türkiye’nin son yıllarda sigara bırakma konusunda çok büyük gelişmelere şahit olduğunu söyledi. Doğan, ’’Dumansız hava sahası sayesinde milyonlarca insan sigaradan kurtulmuştur. Bu anlamda devlet hastanelerimiz de büyük işlev görüyor. Tek bir kişinin bile sigarayı bırakması bizim için ve toplum için çok önemlidir. Amacımız bize verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek. Yeni açılan bu polikliniğimizde istediğimiz sayının yakalanması bizleri ve çalışanlarımızı çok sevindirecektir. Önlenebilir olmasına rağmen halen ülkemizde ve dünyada insan sağlığını tehdit eden en önemli nedenler arasında yer almaktadır. Ülkemizde son zamanlarda tütün ve tütün mamullerinden doğan zararlardan vatandaşlarımızın doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmesini önlemek için tütün ürünlerinin zararları hakkında toplumumuzun bilinçlenmesini sağlamak gerekir. Dumansız Bir Hava Sahası ve Sağlıklı Bir Toplum için herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyorum. Tütün ve tütün mamulleriyle mücadele sadece bizim değil hepimizin toplumsal bir görevi olmalıdır’’ dedi.



’’Kararlılık önemli’’


Açılışı gerçekleştirilen polikliniğin tedavi sürecine değinen Doğan konuşmasına şöyle devam etti:


’’Sigara bırakma polikliniğine ilk defa başvuranlar, poliklinik sorumlusu tarafından görüşmeye alınıyor. Bu görüşme, başvuranların sigarayı bırakmaya ne kadar kararlı olduğunu saptamayı amaçlıyor. Sigarayı bırakmada temel unsur, zihinsel olarak sigara alışkanlığı bulunan kişilerin, kendilerini sigarayı bırakmaya hazırlamalarıdır. Kararlılık önemlidir. Bu nedenle doktor, şahsın bu kararlılığı taşıdığına karar verirse, sigarayı bırakma polikliniği kapsamına alarak tedaviye başlıyor. Bu kararlılık halinin belirlenmesinden sonra, doktor tarafından sonuçlar değerlendirilerek beraberce sigarayı bırakma ve tedavi yöntemine karar veriliyor.’’

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:47
  1. doğa

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