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Midyat'ta bir rahip, cami tadilatına yardım etti

Mardin Midyat'ta çekilen iki kare, bölgede Süryani ve Müslümanların barış içinde yaşadıklarını ortaya koydu. Midyat'ta bir rahip, cami tadilatına yardım etti, eline malayı alıp sıva yaptı.

20 Kasım 2018 Salı 13:55
Midyat'ta bir rahip, cami tadilatına yardım etti

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Kafro köyünde, dünyaya örnek olacak bir olay yaşandı.

Eline mala alıp yardım etti

Süryani ve Müslüman nüfusun yıllardır, sorunsuz biçimde bir arada yaşadığı köyde, çekilen iki kare fotoğraf yürekleri ısıttı. Müslüman köylüler tarihi camilerini onarırken, eline mala alarak sıvaya yardımcı olan Süryani rahibin görüntüsü objektiflere yansıdı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 13:55
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