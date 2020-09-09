Midilli Adası'nda sıcak anlar! Çok sayıda ekip sevk edildi

Türkiye'ye 5.5 kilometre uzaklıkta bulunan Yunanistan'ın Midilli Adası'nda yer alan Moria sığınmacı kampının farklı noktalarda yangın çıktığı bildirildi.

Bazıları kent merkezine yürüdü

Edinilen bilgiye göre, gece yarısından sonra Moria sığınmacı kampının farklı noktalarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildiği bildirilirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Yangın nedeniyle sığınmacıların güvenli yere sevk edildiği aktarılan bilgiler arasında yer alırken, bazı sığınmacıların ise Midilli kent merkezine doğru yürüdüğü kaydedildi.

35 koronavirüs vakası tespit edildi

Öte yandan yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria kampı, son 1 haftada tespit edilen 35 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı.

Uluslararası kuruluşlardan kamp uyarısı

Sığınmacılara karşı insanlık dışı muamelelerde bulunan Yunanistan'ın ev sahipliğindeki kamp için ise uluslararası insani yardım kuruluşları, kamptaki aşırı kalabalık ve insani olmayan şartlara dikkati çekerek, kampta sosyal mesafe ve temel hijyen şartlarını sağlamanın mümkün olmadığı uyarısında bulunuyor.