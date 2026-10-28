Midesinden 47 kapsül uyuşturucu çıktı!
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İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alınan uyuşturucu kuryesinin midesinde 47 kapsül metamfetamin tespit edilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda şüpheli bir şahıs üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Ekiplerin dikkati ve yürüttüğü detaylı çalışmalar neticesinde durdurulan şüphelinin, uyuşturucu sevkiyatı için tehlikeli bir yöntem seçtiği belirlendi.
Havalimanında şüphe üzerine hastaneye sevk edilerek iç beden muayenesine tabi tutulan şahsın midesinde ve sindirim sisteminde yabancı maddeler tespit edildi. Yapılan tıbbi müdahale ve detaylı aramalarda, şüphelinin 47 ayrı kapsül halinde yutarak vücudunda taşıdığı toplam 322 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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