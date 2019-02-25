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Mide yanması neden olur? Mide yanması nasıl geçer?

Mide yanması yenilen yemeklerin sindirimi zorlaştırmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bu hastalığın birçok nedeni vardır. Hemen her yaşta görülebilen mide rahatsızlığı tüketilen gıdaların mide sindirimini zorlaştırmasından dolayı ortaya çıkar. Peki, mide yanması neden olur? Mide yanması nasıl geçer?

25 Şubat 2019 Pazartesi 21:57
Mide yanması neden olur? Mide yanması nasıl geçer?

Mide yanması yenilen yemeklerin sindirimi zorlaştırmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bu hastalığın birçok nedeni vardır. Hemen her yaşta görülebilen mide rahatsızlığı tüketilen gıdaların mide sindirimini zorlaştırmasından dolayı ortaya çıkar. Peki, mide yanması neden olur? Mide yanması nasıl geçer?

Mide yanması neden olur?

Mide yanması neden olur sorusunun cevaplarını öğrenmek için ilk olarak bir doktora danışmanız gerekir. Ancak doktora görünmenize rağmen bir teşhis konulamadıysa mide yanması sorununun altında yatan nedenleri kendi başınıza da öğrenebilmeniz mümkün olabilir. Beslenme alanında yapılan bir takım değişimler bile mide yanmasına neden olan etkenlerin ortadan kalkmasını sağlayabilir.

Mide yanmasına sebep olan yiyecekler

- Fazla tüketilen soğan ve sarımsak

- Baharatlar (Karabiber, pul biber, sumak)

- Yağlı yemekler ve kızartmalar

- Gazlı ve kafeinli içecekler

Mide yanması nasıl geçer?

Süt için

Süt mide yanmasına çok iyi gelir mideniz yandığında 1-2 yudum süt içebilirsiniz. Laktoz intoleransı olanlar laktozsuz süt içebilir ancak midede ülseri olanlar süt tüketmemelidir.

Karbonatlı su için

1 bardak su ekleyeceğiniz 1 çay kaşığı karbonat midedeki hidroklorik asidin etkisini azaltarak yanmanıza iyi gelecektir.

Papatya, meyan kökü veya kekik çayı

Yemek yedikten hemen sonra içeceğiniz papatya ve meyan kökü çayı gıda asitlerini engelleyerek midede yanma oluşumunu engelleyecektir. Kekik çayı ise sindirimi kolaylaştırarak mideyi rahatlatır.

Zencefilli bal ya da zencefil çayı

1 tatlı kaşığı bala 1 çay kaşığı taze ya da kuru zencefil ekleyip yutun ya da 1 bardak sıcak suya zencefil ve bal karıştırarak için midenizdeki yanma geçecektir.

Sakız çiğneyin

Yemeklerden sonra yarım saat sakız çiğnenmesi mide asidinin etkisini azaltır ve sindirimi rahatlatırç böylece mide yanmalarınız önlenecektir.

Tarçınlı bal

Mide asidi ve ülser için kullanılan bal, tarçınla karıştırarak yenildiği zaman midenizi sakinleştirir.

Muz ve kavun yiyin

Muz ve kavun lifli yapısıyla sindirime ve mideye faydalıdır. Bu meyveleri yemek mide yanmasını azalttır.

Patates

Patates sindirim ve mide problemlerini azaltır. Mide yanmasını önlemek için patatesi çiğ ya da haşlanmış olarak tüketilebilirsiniz.

Ispanak

Besleyici bir sebze olan ıspanak haşlanmış ya da çiğ olarak tüketmek mide yanmalarını önlemede faydalıdır.

Hurma

Hurma mide yanması ve mide problemlerinin önlenmesinde önemli bir besindir.

Maden suyu

Maden suyu genel içeriğiyle sindirim ve mide asitlerini düzenler. Böylece mide yanması gibi bir sorun oluşumunun da önler.

Midenize masaj yapın ya da yürüyüşe çıkın

Eğer mideniz gaz birikiminden dolayı yanıyorsa, sırtınızı dik tutun ve midenize dairesel hareketlerle masaj yapın. Diğer bir seçenek olarak yürüyüş yapmak midenizi rahatlatacaktır.

Hamilelikte mide yanması ne iyi gelir?

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 21:57
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  2. mide yanmasının nedeni
  3. mide yanmasını nasıl önleriz
  4. mide yanmasına neden olan gıdalar
  5. Mide yanması nedir?
  6. mide yanması nasıl geçer
  7. Mide yanması neden olur?
  8. mide yanması neden olur
  9. Mide yanması sorunundan nasıl korunulur?
  10. Mide yanması nasıl tedavi edilir?
  11. Mide yanmasına alternatif çözümler!
  12. mide rahatsızlığı

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