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Mide yanması için hangi bölüme gidilir?

Acılı, baharatlı, bol yağlı kızartma türü yiyecekler tüketmeyi seviyorsunuz. Fakat her yemek sonrası midenizde şiddetli bir kaynama ve yanma hissi meydana geliyor. Büyük ölçüde beslenme hatasından kaynaklanan mide rahatsızlığınızın tek nedeni tabii ki bunlar değil. Yapılan araştırmalar mide hastalıklarında genlerimizin de önemli rol oynadığını tespit etti. Basit bir nedenle olabileceği gibi ciddi rahatsızlıklardan da kaynaklanabilecek olan mide yanması daha kronik problemlere yol açmadan uzman bir doktora görünmek doğru olacaktır. Peki mide yanması için hangi bölüme gidilir? Mide yanmasına hangi bölüm bakar? İşte konu hakkında açıklamalar…

28 Nisan 2019 Pazar 09:41
Mide yanması için hangi bölüme gidilir?

Acılı, baharatlı, bol yağlı kızartma türü yiyecekler tüketmeyi seviyorsunuz. Fakat her yemek sonrası midenizde şiddetli bir kaynama ve yanma hissi meydana geliyor. Büyük ölçüde beslenme hatasından kaynaklanan mide rahatsızlığınızın tek nedeni tabii ki bunlar değil. Yapılan araştırmalar mide hastalıklarında genlerimizin de önemli rol oynadığını tespit etti. Basit bir nedenle olabileceği gibi ciddi rahatsızlıklardan da kaynaklanabilecek olan mide yanması daha kronik problemlere yol açmadan uzman bir doktora görünmek doğru olacaktır. Peki mide yanması için hangi bölüme gidilir? Mide yanmasına hangi bölüm bakar? İşte konu hakkında açıklamalar…

Dahiliye mi, gastroenteroloji mi?

Çevrenizde mide problemi yaşayıp mide yanması için hangi doktora gidilir, hangi bölüm bakar sorusuyla karşılaşıyorsanız ya da bizzat siz bu problemle karşı karşıya kaldıysanız gitmeniz gereken bölüm ve doktorlar, ilk etapta dahiliye servisleridir. Dahiliye bölümünde gerekli tetkikler ve testler yapıldıktan sonra eğer ileri derecede bir problem yoksa birtakım ilaçlar eşliğinde hastalığın tedavisi devam ettirilir. Fakat söz konusu mide yanması şikâyeti, Dahiliye dışında daha uzmanlık gerektiren bir teşhis ya da tedaviyi gerektiriyorsa ilgili doktor, Gastroenteroloji(Mide-Bağırsak Hastalıkları Uzman Dalı) kısmına hastayı sevk eder.

Mide yanmasına karşı ne yapılabilir?

Midedeki yanma eğer ileri bir derecede ise doktor gözetiminde tedavi edilir. Eğer normal düzeyde ve sadece yemeklerden kaynaklı bir yanma söz konusu ise mide yanmasına iyi gelen bazı şeyler mevcuttur.

Mide yanmasını hissettiğiniz zaman az bir miktar süt içmek, yanmaya iyi gelecektir.

Yemeğinizi yedikten sonra papatya çayı içmek midenizi rahatlatır ve mide yanması ihtimalini ortadan kaldırır.

Meyvelerden sadece muz ve kavun yemek midede yanma hissini azaltır.

Bunların dışında bol bol yürümek, yeteri miktarda su tüketmek ve dik bir şekilde oturmak mide yanmasına iyi gelen şeyler arasında sayılabilir.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 09:41
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