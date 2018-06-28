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Mide üşütmesi nasıl geçer?

Genellikle virüslerin neden olduğu gastroenterit rahatsızlığı halk arasında mide üşütmesi olarak bilinmektedir. Bakteriler ile parazitler de mide üşütmesine sebep olabilmektedir.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:28
Mide üşütmesi nasıl geçer?

Mide üşütmesi halsizlik ile başlayıp bir kaç gün yataklık olmanıza neden olabilmektedir. Mide üşütmesinin diğer belirtileri ise aşağıdaki gibidir.

İştahsızlık

Halsizlik

Mide bulantısı

Kusma

İshal

Karın ağrısı

Mide bölgesi krampları

Kötü ağız kokusu

Yüksek ateş

Bu belirtiler arasında en yaygın olarak görülenler genellikle ishal ve mide bulantısıdır. Yüksek ateşin de desteklediği bu belirtiler yaklaşık olarak 10 gün sürebilir. Eğer daha uzun süre devam ederse ishal ile fazla su kaybı gerçekleşir ve bu da acil tıbbi müdahale gerektirir.

Bu nedenle mide üşütmesinin ilk başlardan tedavi edilmesi ve ilerlemesi önlenmelidir. Mide üşütmesinin tedavi yöntemleri ve mide üşütmesinin geçmesinin yöntemleri aşağıdaki gibidir.

DİNLENME:

İlk ve en önemli yöntem dinlenmedir. Vücut bakteri ve virüslere karşı direnç göstermek için dinlenmeye ihtiyaç duyar. Günlük aktivitelerinizi sınırlandırın ve yeterli olarak uyuyun.

SIVI ALIMI:

Daha sonra ise sürekli olarak sıvı almaya özen gösterin. İshalin oluşması ile birlikte vücut fazla su kayıp eder ve belirtilerin ilerlemesine neden olur. Eğer ishal oluşmuşsa meyve suyu tüketimini kesin ve su ile çorba tüketmeye özen gösterin.

YEMEKLER:

Mide üşütmesi sırasında yemek yemek oldukça güç bir hal almaktadır. Eğer yemek yemede herhangi bir probleminiz yoksa çubuk kraker, kızarmış ekmek, pirinç, patates ve çorba gibi hafif yemekler ile karnınızı doyurmaya çalışın. Muz, elma ve yoğurt ishale iyi gelmektedir. Aynı zamanda bunları da tüketebilirsiniz. Asla yemek yemek için kendinizi zorlamayın.

ZENCEFİL ÇAYI:

Bitki çaylarının sağlık üzerindeki etkileri bilinmektedir. Bu etkilerden biriside zencefil çayının ishale olan etkisidir. Zencefil çayı mide üşütmesine iyi gelerek belirtileri hafifletir. Limon ekleyerek günde iki kere tüketebilirsiniz.

DOKTORA GİDİN:

Belirtilerin oluşmaya başlaması ile birlikte en sağlam yöntem olarak doktora başvurun. Doktorunuz hastalığın seyrine öre size bir takım tavsiyeler ve ilaçlar önerecektir.

Bu tavsiyelere uyarak ilaçları kullanın ve kısa sürede mide üşütmesini atlatabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.


Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 13:28
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