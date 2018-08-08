Mide üşütmesi bu belirtilerle kendini gösteriyor

Mide üşütmesi olarak bilinen gastroenteritin gözlemlenen en yaygın belirtisi mide yanmasıdır. Mide yanması aslında mide asidinin yemek borusuna doğru kaçamak yapması sonucunda yemek borusundan başlayıp gırtlağa doğru hissedilen yoğun bir ekşime durumudur. Özellikle virüslerin mide üzerinde oluşturduğu etkiyle mide yanması hissi meydana gelir.

Mide yanmasının varlığı, beraberinde mideden ağza doğru ekşimsi ya da acımsı suların gelmesini de doğurur. Genelde bu hastalıkta iki belirti de birbirini tamamlar. Yani birinin olması, diğerinin de olması anlamına gelir.

Mide üşütmesinde ortaya çıkan bir başka şikayet de yoğun olarak hissedilen karın ağrılarıdır. Sadece karın bölgesini değil aynı zamanda kasık bölgesini de saran bir ağrı hissedilir. Genelde şiddetli ve katlanılamaz bir ağrı olarak anlatılır.

Herkeste ortak olarak gözlenen bir durum olmamakla birlikte çoğu hastada mide bulantısını takip eden kusma isteği ortaya çıkmaktadır.

Mide üşütmesi, adından anlaşıldığı üzere direkt mideyle ilgili bir hastalıktır ve mide bu hastalıktan olumsuz etkilenmektedir. Mide, yenen yiyeceklerden dolayı rahatsızlık duyduğundan kişide yoğun bir iştahsızlık kendini gösterir. Yemek yeme isteği tamamen ortadan kalkar, hasta bütün gün bir şey yemek istemez.

İştahsızlık beraberinde otomatik olarak halsizliği getirir. Çünkü yemek yiyemeyen insan yeterli enerjiden mahrum kalır ve halsizleşerek bitkin düşer.

Mide bölgesinde kramplar, her hastada gözlenmemekle beraber genel bir belirti olarak kabul edilmektedir.

Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte ağız kokusu da mide üşütmesinin belirtileri arasında bulunmaktadır. Bunun nedeni mide yanmasından kaynaklı mide kaynaması ve ağza acı suların gelmesi olabileceği gibi iştahsızlıktan dolayı uzun saatler boyu yemek yiyememek de olabilir.

Mide üşütmesinde mide ve bağırsaklar olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle mide üşütmesinin ileri aşamasında hastada ishal durumu da gözlemlenir.

Mide üşütmesi basit gibi görünen ancak mutlaka tedavisi yapılması gereken bir hastalıktır. Hastalığın uzun sürmesi durumunda dehidrasyon oluşmaktadır.