0553 313 94 23

Mide üşütmesi bu belirtilerle kendini gösteriyor

Mide üşütmesi olan kişilerde mide yanması görülür. Mide üşütmesiyle beraber iştahsızlık baş gösterir. Bu da kişiyi halsiz bırakır.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 23:07
Mide üşütmesi bu belirtilerle kendini gösteriyor

Mide üşütmesi olarak bilinen gastroenteritin gözlemlenen en yaygın belirtisi mide yanmasıdır. Mide yanması aslında mide asidinin yemek borusuna doğru kaçamak yapması sonucunda yemek borusundan başlayıp gırtlağa doğru hissedilen yoğun bir ekşime durumudur. Özellikle virüslerin mide üzerinde oluşturduğu etkiyle mide yanması hissi meydana gelir.

Mide yanmasının varlığı, beraberinde mideden ağza doğru ekşimsi ya da acımsı suların gelmesini de doğurur. Genelde bu hastalıkta iki belirti de birbirini tamamlar. Yani birinin olması, diğerinin de olması anlamına gelir.

Mide üşütmesinde ortaya çıkan bir başka şikayet de yoğun olarak hissedilen karın ağrılarıdır. Sadece karın bölgesini değil aynı zamanda kasık bölgesini de saran bir ağrı hissedilir. Genelde şiddetli ve katlanılamaz bir ağrı olarak anlatılır.

Herkeste ortak olarak gözlenen bir durum olmamakla birlikte çoğu hastada mide bulantısını takip eden kusma isteği ortaya çıkmaktadır.

Mide üşütmesi, adından anlaşıldığı üzere direkt mideyle ilgili bir hastalıktır ve mide bu hastalıktan olumsuz etkilenmektedir. Mide, yenen yiyeceklerden dolayı rahatsızlık duyduğundan kişide yoğun bir iştahsızlık kendini gösterir. Yemek yeme isteği tamamen ortadan kalkar, hasta bütün gün bir şey yemek istemez.

İştahsızlık beraberinde otomatik olarak halsizliği getirir. Çünkü yemek yiyemeyen insan yeterli enerjiden mahrum kalır ve halsizleşerek bitkin düşer.

Mide bölgesinde kramplar, her hastada gözlenmemekle beraber genel bir belirti olarak kabul edilmektedir.

Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte ağız kokusu da mide üşütmesinin belirtileri arasında bulunmaktadır. Bunun nedeni mide yanmasından kaynaklı mide kaynaması ve ağza acı suların gelmesi olabileceği gibi iştahsızlıktan dolayı uzun saatler boyu yemek yiyememek de olabilir.

Mide üşütmesinde mide ve bağırsaklar olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle mide üşütmesinin ileri aşamasında hastada ishal durumu da gözlemlenir.

Mide üşütmesi basit gibi görünen ancak mutlaka tedavisi yapılması gereken bir hastalıktır. Hastalığın uzun sürmesi durumunda dehidrasyon oluşmaktadır.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 23:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den yeni yaptırım hamlesi
    1. ABD'den yeni yaptırım hamlesi
    2. Doğum yapan şehit eşinden yürek yakan..
    3. CHP'li başkandan örnek davranış!..
    4. Karanfil nelere iyi gelir?
    5. Klostrofobinin belirtileri nelerdir?..
    6. Devlet Demiryolları memur alımı yapacak
    7. Gözde siyah lekeler neden oluşur?
    8. Nuriye Gülmen gözaltına alındı
    9. Fosfor düşüklüğü beraberinde hangi..
    10. Mide üşütmesi bu belirtilerle kendini..
    11. CHP'li Tuncay Özkan doğal afeti AK..
    12. Uykuda titreme neden kaynaklanır?
    13. Polis akademisine öğretim üyesi alınacak
    14. Facebook'tan skandal hareket!
    15. Devlete 549 memur alınacak
    16. Ev sahibine kızan kiracı çatıdaki..
    17. Suudi Arabistan'a füze saldırısı!
    18. Danıştay'dan kritik karar: Sözlü..
    19. Devşirme Johnson'a büyük tepki!..
    20. Aktivistler İsrail terörünü anlattı!..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları