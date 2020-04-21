Mide rahatsızlıklarına birebir gelen 3 mucizevi besin!

Uzmanlar mide rahatsızlığı olan kişilerin üç öğün düzenli yemek yemeleri, aspirin gibi ağrı kesici ilaçların mümkün olduğunca az kullanmaları, sigara, kahve ve alkolden uzak durmaları gerektiğini söylüyor. Uzmanlara göre bazı besinler mide rahatsızlıklarına birebir geliyor. İşte uzmanların işaret ettiği mucizevi 3 bitkisel öneri...

'Çıban Otu' hazımsızlık şikayetlerini yok ediyor

Çıban otu, midede salgı birikimi ve bağırsak rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılabilmektedir. Çıban otu, gastrointestinal sistem (mide-barsak) rahatsızlıklarında ve hazımlık şikayetlerinin giderilmesinde de önemli ölçüde yardımcı olmaktadır.

'Kudret Narı' sindirim sistemi hastalıklarına karşı oldukça etkili

Kudret narının meyvesi ve yaprakları, mineral ve vitaminler, özellikle demir, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleri açısından zengindir. Sindirim sistemi hastalıkları için (ülser, gastrit, hemoroid, kolit) çok etkili olmaktadır. Ülserli hastaların tedavisinde kudret narı destek olarak kullanılmaktadır.

'Civanperçemi' mide ve bağırsak iltihaplarını iyleştiriyor

Civan perçemi, mide kanamalarında ve basur (hemoroid) kanamalarında olduğu kadar, mide basıncı ve mide yanmalarına karşı bitki çayı çok kısa sürede başarı sağlayabilmektedir. Civanperçemi iştahsızlığı giderir, gazları ve mide kramplarını, mide ve bağırsak kanalı iltihaplarını iyileştirmeye yardım eder ve bağırsak çalışmalarını düzenleyerek dışkılamayı kolaylaştırır.