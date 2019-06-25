Mide kanseri hastası Hatem’de kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu

Gaziantep’te ikamet eden 63 yaşındaki mide kanseri hastasıSeydi Vakkas Yazar, Özel Hatem HastanesiGenel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Selçuk Arslan tarafından kapalı yöntemle uygulanan mide kanseriameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Yaşadığı rahatsızlığın ardından Hatem Hastanesi’ne başvuran ve burada yapılan tetkiklerde kalp damarlarının dördünde tıkanıklık olduğu saptanan ve bypass ameliyatı olması gerektiğini belirlenen Yazar, yapılan tetkiklerin ardından mide kanseri olduğunu da öğrendi.

Yapılan işlemlerin ardından hastaya mide kanseri ameliyatı yapan ve ameliyatın başarı ile gerçekleştiğini söyleyen Op. Dr. Selçuk Arslan , “Hastamız karın, göğüs, mide ağrıları nedeniyle hastaneye başvuruyor.Tüm incelemeler sonunda Vakkas Bey’in mide kanseri olduğu tespit ediliyor. Kardiyoloji bölümünce yapılan muayene, tetkik ve anjiyo sonucunda ise by pass kararı veriliyor. By pass ameliyatı kalp damar cerrahisi tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilip mide kanseri ameliyatı için tarafımıza yönlendiriliyor. Hastamızın kapalı yöntemle mide kanseri ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızın patoloji raporları çok güzel çıktı. Cerrahi sınırlarımız temizdi ve çok sayıda lenf nodu temizledik, hiçbirinde metastaz yoktu. Bu arada hastamızın kalbide toparlandı. Kalp damar cerrahisi ve genel cerrahi tarafından 35 gün içerisinde yapılan 2 major ameliyatın ardından mide kanseri ameliyatının altıncı gününde taburcu edilen hastanın genel durumu iyi seyir ediyor’’dedi.

Sağlıklı bir şekilde taburcu olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Vakkas Yazar ise, “Hem kalp hastasıydım hem de mide kanseri olduğumu öğrendim. Birçok sağlık kuruluşuna mide kanseri ameliyatı için başvurdum. Ameliyatımı riskli gördükleri için ameliyat yapmaya taraftar olmadılar. Bunun üzerine internetten bir çok araştırma yaptık ve tavsiyeler doğrultusunda Dr. Selçuk Bey’e ulaştık. Sonrasında ise ameliyat olmaya karar verdim. Yüzde 80 riskli görülen ameliyatım çok iyi geçti, ağrılarım yok ve kısa sürede ayağa kalkıp yürüyebildim. Beni sağlığıma kavuşturan başta Dr. Selçuk Bey olmak üzere desteklerini esirgemeyen Hatem Hastanesi çalışanlarına teşekkürü borç bilirim" diye konuştu.