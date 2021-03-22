Mide kanaması belirtisi nedir? Mide kanaması tehlikeli mi?
Mide kanaması niye olur? Pek çok kişi zaman zaman mide bağırsak sorunu yaşıyor. Yaşanan bu sorunlar şiddetlenince de akıllara öncelikli olarak ‘Acaba mide kanaması mı geçiriyorum?’ sorusu geliyor. Peki, mide kanaması geçirdiğimi nasıl anlarım? Mide kanaması tedavisi var mı? Mide kanaması niye oluyor?
Mide kanaması niye oluyor? Pek çok kişi zaman zaman mide, bağırsak sorunu yaşanabiliyor. Sindirim sistemi kanamaları sırasında ise akıllara ilk gelen 'acaba mide kanaması mı geçiriyorum' sorusu oluyor. Peki, mide kanaması geçirip geçirmediğimizi nasıl anlarız?
Mide kanaması niye oluyor?
Mide kanaması sorunu ülkemizde bir hayli fazla görülüyor. Mide kanamasına kimi zaman beslenme alışkanlığı kimi zaman ise genetik faktörler yol açabiliyor. İşte, mide kanaması sebepleri:
Mide ile yemek borusunun birleştiği noktalarda oluşan yaralar
Karaciğer hastalıklarına bağlı olarak yemek borusunun alt kısmındaki varis şeklindeki yapılar
Üst gastrointestinal sistemde mevcut olan tümörler
Helicobacter pylori bakterisi
Aşırı baharatlı besin tüketimi
Tedavisi olmayan ya da henüz teşhis edilmemiş ülser hastalıkları
Özofajit
Mallory-Weiss sendromu
Ailevi ve çevresel faktörler
Yanlış ve bilinçsiz ilaç kullanımı
Kafa travmalarına bağlı olarak gelişen kanama
Stres ve gerginlik hali
Kan sulandırıcı ilaç kullanımı
Zayıf bünye yapısı
Mide asidini artıracak ilaçlar tüketmesi
Cerrahi operasyonlar
Tedavi edilemeyen ülsere bağlı olarak ortaya çıkma
Aşırı miktarda alkol, sigara tüketimine bağlı olarak oluşabilecek mide yırtılmaları.
Mide kanaması belirtisi nedir?
Mide-bağırsak sorunu, kanama, ishal gibi sorunlarla karşılaşanlar bunların mide kanaması belirtisi olup olmadığını merak ediyor. Mide kanaması belirtilerini şöyle sıralayabiliriz:
Üst batın olarak adlandırılan üst karın bölgesinde rahatsızlık hissi ya da şiddetli ağrı
Bulantı hissi ve kusma
Ayakta duramama ve bayılma
Nefes darlığı
Tansiyon düşüklüğü ve göz kararması
Aşırı terleme ve kalp çarpıntısı
İştah kaybı
Midede aşırı tokluk hissi
Hazımsızlık hissi ve şişkinlik
İdrar miktarında azalma
Kahve telvesi görünümünde kusma
Makattan parlak ya da koyu kırmızı renkte kan gelmesi
Dışkının simsiyah renkte ve katran gibi olması
Sürekli ishal
Mide kanaması tehlikeli mi?
Yukarıda saydığımız belirtileri yaşıyorsanız; mutlaka hastaneye gitmeniz gerekiyor. Mide kanamasının durdurulması için doktorlar farklı tedavi yöntemleri kullanabiliyor. Hastalığı atlatan kişinin daha sonra beslenmesine dikkat etmesi ve doktorunun belirttiği ilaçları kullanması da son derece önemli.