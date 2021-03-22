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Sağlık Mide kanaması belirtisi nedir? Mide kanaması tehlikeli mi?
Sağlık

Mide kanaması belirtisi nedir? Mide kanaması tehlikeli mi?

Mide kanaması niye olur? Pek çok kişi zaman zaman mide bağırsak sorunu yaşıyor. Yaşanan bu sorunlar şiddetlenince de akıllara öncelikli olarak ‘Acaba mide kanaması mı geçiriyorum?’ sorusu geliyor. Peki, mide kanaması geçirdiğimi nasıl anlarım? Mide kanaması tedavisi var mı? Mide kanaması niye oluyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 16:31:00 -
Mide kanaması belirtisi nedir? Mide kanaması tehlikeli mi?

Mide kanaması niye oluyor? Pek çok kişi zaman zaman mide, bağırsak sorunu yaşanabiliyor. Sindirim sistemi kanamaları sırasında ise akıllara ilk gelen 'acaba mide kanaması mı geçiriyorum' sorusu oluyor. Peki, mide kanaması geçirip geçirmediğimizi nasıl anlarız?

Mide kanaması niye oluyor?

Mide kanaması sorunu ülkemizde bir hayli fazla görülüyor. Mide kanamasına kimi zaman beslenme alışkanlığı kimi zaman ise genetik faktörler yol açabiliyor. İşte, mide kanaması sebepleri:

Mide ile yemek borusunun birleştiği noktalarda oluşan yaralar

Karaciğer hastalıklarına bağlı olarak yemek borusunun alt kısmındaki varis şeklindeki yapılar 

Üst gastrointestinal sistemde mevcut olan tümörler

Helicobacter pylori bakterisi

Aşırı baharatlı besin tüketimi

Tedavisi olmayan ya da henüz teşhis edilmemiş ülser hastalıkları

Özofajit

Mallory-Weiss sendromu

Ailevi ve çevresel faktörler

Yanlış ve bilinçsiz ilaç kullanımı

Kafa travmalarına bağlı olarak gelişen kanama

Stres ve gerginlik hali

Kan sulandırıcı ilaç kullanımı

Zayıf bünye yapısı

Mide asidini artıracak ilaçlar tüketmesi

Cerrahi operasyonlar

Tedavi edilemeyen ülsere bağlı olarak ortaya çıkma

Aşırı miktarda alkol, sigara tüketimine bağlı olarak oluşabilecek mide yırtılmaları.

Mide kanaması belirtisi nedir?

Mide-bağırsak sorunu, kanama, ishal gibi sorunlarla karşılaşanlar bunların mide kanaması belirtisi olup olmadığını merak ediyor. Mide kanaması belirtilerini şöyle sıralayabiliriz:

Üst batın olarak adlandırılan üst karın bölgesinde rahatsızlık hissi ya da şiddetli ağrı

Bulantı hissi ve kusma

Ayakta duramama ve bayılma

Nefes darlığı

Tansiyon düşüklüğü ve göz kararması

Aşırı terleme ve kalp çarpıntısı

İştah kaybı

Midede aşırı tokluk hissi

Hazımsızlık hissi ve şişkinlik

İdrar miktarında azalma

Kahve telvesi görünümünde kusma

Makattan parlak ya da koyu kırmızı renkte kan gelmesi

Dışkının simsiyah renkte ve katran gibi olması

Sürekli ishal

Mide kanaması tehlikeli mi?

Yukarıda saydığımız belirtileri yaşıyorsanız; mutlaka hastaneye gitmeniz gerekiyor. Mide kanamasının durdurulması için doktorlar farklı tedavi yöntemleri kullanabiliyor. Hastalığı atlatan kişinin daha sonra beslenmesine dikkat etmesi ve doktorunun belirttiği ilaçları kullanması da son derece önemli. 

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