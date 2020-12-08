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Sağlık Mide hastalarına önemli uyarılar: Az ve sık yiyin
Sağlık

Mide hastalarına önemli uyarılar: Az ve sık yiyin

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Uzman Diyetisten Özlem Güleçoğlu, mide kanseri olan hastalara önemli uyarılarda bulunarak az ve sık yemeyi önerdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 00:49:00 -
Mide hastalarına önemli uyarılar: Az ve sık yiyin

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Uzman Diyetisten Özlem Güleçoğlu mide kanseri rahatsızlığı ile mücadele eden hastaların anlık olarak, ağırlık kaybı ve iştahsızlık şikayeti ile karşılaştığını belirterek, "Bu hastalar, rahatsızlıkları nedeniyle, az ve sık yemeliler ve bu öğünler de sık öğünler biçiminde oluşturmalıdırlar" dedi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Uzman Diyetisten Özlem Güleçoğlu, mide kanseri hastalarının beslenmesi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Mide kanseri rahatsızlığı ile mücadele eden hastaların anlık olarak, ağırlık kaybı ve iştahsızlık şikayeti ile karşılaştığını belirten Uzman Diyetisten Güleçoğlu, mide kanseri rahatsızlığı konusunda onkolojik tedavi gören hastalarda birleşik kombinasyonlu, bireye özgü beslenme tedavisi uygulandığını belirtti. Mide kanseri için onkolojik tedavi gören hastalarda, tedavi ile birlikte beslenme düzeni ile ilgili olarak, dikkat edilmesi gereken hususların altını çizdi.

"Mide kanseri hastaları az ve sık yemeliler"

Uzman Diyetisten Güleçoğlu mide kanseri olan hastalar için şunları kaydetti.

"Bu hastalar, rahatsızlıkları nedeniyle, az ve sık yemeliler ve bu öğünler de sık öğünler  biçiminde  oluşturmalıdırlar. Gazlı içeceklerin tüketilmemesi gerektiği gibi, yemek aralarında da su tüketilmemelidir. Su tüketilecekse de özellikle de yemekten 30-40 dakika sonra yada önce tüketilmelidir. Tam tahıllı ekmek, kepekli ekmek ve kuru baklagiller, brokoli, karnabahar, pırasa, portakal gibi posa oranı yüksek ve gaz yapıcı sebze ve meyvelerin tüketiminden özellikle kaçınılmalıdır.

Güne erken başlayıp kahvaltı yapın

Günü değerlendirmek için güne erken başlamaya ve kahvaltı yapmaya özen gösterilmelidir. Günde yüksek kalorili ve yüksek proteinli atıştırmalıklar tercih edilmelidir.

Örneğin, yumurta, kaşar peyniri, sütlü tatlı, fıstık ezmesi, kuruyemişler, puding gibi Onkolojik tedavi gören kişi bu yiyecekleri tüketemiyorsa mutlaka doktoruna ve diyetisyenine danışarak sıvı beslenme tarzı destek ürünleri de kullanabilirler. Protein yönünden zenginleştirilmiş yumurta ile terbiyelenmiş çorbalar, kıymalı ya da tavuklu çorbalar, etli yemekler tercih edilebileceği gibi, içecek olarak süt ya da ayran tüketebilirsiniz. Mide kanserinde en sık görülen nedenlerin başında B12 vitamini, demir, kalsiyum, folik asit eksikliğidir.

Vitamin ve minaralden zengin besinler

 

Bunun için bu vitamin ve mineralden zengin besinler ise şöyle sıralanabilir. B12 vitamini içeren besin kaynakları; Organ etleri, et, tavuk, balık, yumurta sarısı ve peynir, Demir yönünden zengin olan yiyecekler; Karaciğer kırmızı et, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, kurubaklagiller olarak öne çıkmaktadır. Kalsiyum kaynağı ürünler ise; Süt ve süt ürünleri,sert kabuklu kuruyemişler, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, Folat yönünden ise, organ etleri (karaciğer, beyin, böbrek gibi), kuru baklagiller, tam tahıllı ekmek, sert kabuklu kuruyemişler, yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, lahana, karnabahar olarak sıralanmaktadır. Bu yiyecekleri kanser hastaları mutlaka tüketmeli bu süreçte hekimin ve diyetisyenlerine mutlaka danışarak hareket etmelidirler" diye konuştu.

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