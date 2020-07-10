Mide bulantısı nedir? Mide bulantısına ne iyi gelir?

Mide bulantısı pek çok farklı nedenle ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır. Kısaca iştah kaybı ile karakterize edilen ve üst karın bölgesinde ortaya çıkan hoş olmayan bir duyum olarak tanımlanabilir.

Sıklıkla sindirim sisteminden kaynaklanan bir rahatsızlık sonucu olarak ortaya çıksa da baş dönmesi gibi başka bir nedene ikincil olarak da görülebilir.

Mide bulantısı nedenleri?

Besin zehirlenmesi

Aşırı alkol ve nikotin tüketimi

Kafeinli içeceklerin aşırı tüketimi

İlaç zehirlenmesi

Gıda intoleransı

Gastrit

Mide ülseri

Apandisit

Pankreatit

Mide bulantısına ne iyi gelir?

Mide bulantısı yaşandığında öncelikle mutlaka doktora başvurmak önemlidir. Altta yatan ciddi bir neden saptanmazsa doktor önerilerine ek olarak bulantıyı hafifletmek için evde yapabileceğiniz bazı tedaviler de vardır.

Mide bulantısına iyi gelen bu tedaviler bulantıya eşlik eden kusma, mide ağrısı gibi belirtilere de iyi gelecektir.

Zencefil

Zencefil, sindirim sistemi bozuklukları için son derece faydalı bir bitkidir, zira bulantıyı geçirmede çok etkili bileşenler içerir. Bu bileşenler sindirim fonksiyonunu düzenleyen ve teşvik eden özellikler barındırır. Özellikle taze zencefili dilimleyip üzerine kaynar su dökerek demledikten sonra içmek mide bulantısı ve ağrısına iyi gelir. Sindirim sorunları için taze zencefil yerine kuru toz zencefil de kullanılabilir.

Papatya ve rezene çayı

Papatya veya rezene çayı da mide bulantısını geçirmede oldukça etkilidir. Çay yapıldıktan sonra tatlandırılarak ve küçük yudumlarla içilmelidir. Çok sıcak olmamalıdır ve mümkünse şeker yerine bal ile tatlandırılmalıdır.

Naneli limon

Nane ile kabuğuyla birlikte dilimlenmiş limon çay yapılıp içilirse bulantıya iyi gelir. Fakat bazı kişilerde bu çayın kuvvetli aroması bulantıyı şiddetlendirebileceğinden kullanırken dikkat edilmelidir.

Derin nefes alıp vererek rahatlamak

Hafif bulantı durumunda tercihen temiz havada derin nefes alıp vermek bulantının geçmesine yardımcı olabilir. Özellikle aşırı yemek yemek ya da alkol almaktan kaynaklanan bulantılar için bu yöntem oldukça faydalıdır.

Mide ağrısına ne iyi gelir?

Mide bulantısına sıklıkla mide ağrısı da eşlik eder. Peki mide ağrısını hafifletmek için evde neler yapabilirsiniz? Hafif ya da orta mide ağrıları için, evde harika sonuçlar elde edebilirsiniz.

Elma sirkesi

Elma sirkesi sindirimi harekete geçirir. Kabızlığa ve yağlı ağır besinlerin sindiriminde etkilidir. Ayrıca, düzenli olarak kullanıldığında mide ağrılarına karşı bir önlem olarak da etkilidir.

Bir bardak suya iki yemek kaşığı elma sirkesi karıştırarak karışımı günlük olarak içmek sindirimi düzenlemeye yardımcı olur. Mide ağrısı için de aynı karışım etkilidir.

Bu karışımı günde üç bardaktan fazla tüketmemek gerekir. İyi sonuç alabilmek için elma sirkesinin organik ve yüksek kalitede olmasına dikkat edilmelidir.

Ancak gastrit hastalığınız varsa ya da midenizi ekşi yiyecekler rahatsız ediyorsa elma sirkesinden kaçınmak gerekebilir.

Yoğurt

Yoğurt, hatta mümkünse doğal yoğurt, mide dostu bir besindir. Bu nedenle tek başına bile mide ağrısını geçirmek için yeterli olabilir. Yoğurt probiyotik özelliği ile bağırsak florasını düzenleyerek sindirime yardımcı olur.

Patates

Kabuğuyla birlikte haşlanmış patates mide ağrısına iyi gelen besinlerdendir. Fazla aside bağlı mide ağrısında asidi emerek midenin asit - baz dengesinin düzenlenmesine yardım eder.