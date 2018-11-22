Mide bulantısı hastalık habercisi olabilir!
Mide bulantısında ne zaman doktora başvurulmalıdır? Hangi nedenlerden dolayı mide bulantısı meydana gelir?22 Kasım 2018 Perşembe 17:04
Pek çok farklı nedenden dolayı mide bulantısı meydana gelebilir . İlk akla gelen mide hastalıkları olsa da her zaman mide bulantısının nedeni mide değildir. Bulantı ve kusma sadece gastroenteroloji, dâhiliye, jinekoloji, psikiyatri, nöroloji, KBB gibi farklı branşları ilgilendirebilen bir rahatsızlıktır. Çok ciddi hastalıkların da belirtisi olabileceğinden mutlaka doktor kontörlünde önlem alınmalıdır. Mide bulantısının ilk akla gelen nedenleri şu şekildedir;
Mide-bağırsak enfeksiyonları
Gıda zehirlenmeleri
Ani başlayan gastritler
Mide hastalıkları
Akut gastrit
Araç tutmaları
İlaç kullanımı (kemoterapi, ağrı kesiciler)
Stres ve anksiyete
Gebelik
Vertigo, kulak çınlaması
Migren
Tansiyon ve şeker düşüklüğü
Beyin tümörü
Laktoz intoleransı, çölyak hastalığı
Birçok nedene bağlı olarak gelişen mide bulantısı ardından gelen kusma hissiyle birleşince kişileri son derece huzursuz eder. Bulantıların ardında araba tutması, koku, stres ve hamilelik gibi hafif sebepler olduğu gibi, ciddi hastalıklar da olabilir. Ciddi hastalıkların habercisi olabilen mide bulantısına organik mide bulantısı da denir. Organik mide bulantılarının ardında; gıda zehirlenmesi, beyin tümörü, menenjit, vertigo, bağırsak iltihabı, reflü, migren, gastrit, ülser, apandisit vb. pek çok hastalık olabilmektedir.
Mide bulantısıyla birlikte aşağıdaki şikâyetler de görülüyorsa vakit kaybetmemeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
Göğüs ağrısı
Şiddetli karın ağrısı veya krampları
Şiddetli ishal
Bulanık görme
Bayılma
Zihin karışıklığı
Soğuk, nemli, soluk cilt
Yüksek ateş ve boyun ağrıları
Kusmuk içinde dışkı kokusu veya kan
Hızlı nefes alma veya çarpıntı gibi belirtiler ciddi sağlık problemlerinin habercisidir.
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