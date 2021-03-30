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Gündem Mide bulandıran görüntü! Turşu fabrikasında skandal
Gündem

Mide bulandıran görüntü! Turşu fabrikasında skandal

Gıda skandallarına bir yenisi daha eklendi. Turşu fabrikasında çekilen görüntüde bir işçinin turşu tankına çıplak ayakları ve pantolonuyla girmesine tepkiler çığ gibi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 01:59:00 -

Gıda üretim tesislerinde son yıllarda çekilen iğrenç görüntüler vatandaşların tepkisini bir hayli çekiyor. Bu iğrenç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çekilen görüntüler mide bulandırdı.Turşu fabrikasında çalışan bir kişi, turşu tankına çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girdi. Şarkı eşliğinde oynaya çalışan, o anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Vatandaşa bunları mı yediriyorlar?

Mide bulandıran görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. Görüntülerin yayılmasının ardından akla 'Vatandaşa bunları mı yediriyorlar?' sorusu geldi.

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