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Sağlık Mide bulandıran görüntü! İncir deposunu fareler işgal etti
Sağlık

Mide bulandıran görüntü! İncir deposunu fareler işgal etti

Sosyal medya platformunda bir kuru incir deposunda bulunan farelerin görüntüleri sosyal medyada infiale neden oldu. Mide bulandıran görüntülerde farelerin incirleri yediği görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 22:18:00 -

TikTok'ta bir kuru incir deposunda çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerde, depoda bulunan farelerin kuru incirleri yediği görüldü.

Kuru incir deposunda fareler

Son zamanlarda kullanıcı sayısı bir hayli artan sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video mide bulandırdı. Bir TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan videoda, kuru incir deposunda farelerin olduğu görüldü.

Görüntüler tepki topladı

Videoda farelerin kuru incirleri yediği görüntülendi. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, büyük tepki topladı.

 

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