Mide bulandıran görüntü! İncir deposunu fareler işgal etti
Sosyal medya platformunda bir kuru incir deposunda bulunan farelerin görüntüleri sosyal medyada infiale neden oldu. Mide bulandıran görüntülerde farelerin incirleri yediği görüldü.
TikTok'ta bir kuru incir deposunda çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerde, depoda bulunan farelerin kuru incirleri yediği görüldü.
Kuru incir deposunda fareler
Son zamanlarda kullanıcı sayısı bir hayli artan sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video mide bulandırdı. Bir TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan videoda, kuru incir deposunda farelerin olduğu görüldü.
Görüntüler tepki topladı
Videoda farelerin kuru incirleri yediği görüntülendi. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, büyük tepki topladı.