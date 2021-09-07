Mide bulandıran gelenek! Kız çocukları çırılçıplak vaziyette...

Yağmur yağması için yapılan ilginç ritüellere bir yenisi de Hindistan'da eklendi. Kuraklığın etkili olduğu Hindistan'da yağmur yağdırmak için düzenlenen ayin sosyal medyada büyük tepki çekti. Ülkenin Madya Pradeş eyaletinde kız çocukları çırılçıplak soyundurulup omuzlarına kurbağa bağlanarak herkesin içinde gezdirildi.

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde yağmur yağdırmak için yapılan bir skandal büyük tepki çekti.

BBC'deki habere göre, Madya Pradeş'in Bundelkhand bölgesinde kuraklık yaşanan bir köyde yağmur yağması için yapılan ritüelde çekilen görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Kurbağa bağlanarak çıplak şekilde dolaştırıldı

Videoda, 6 kız çocuğu omuzlarında kurbağa bağlı tahta bir sopayla çıplak şekilde dolaşırken görülüyor.

Yerel halktan birkaç kişi, ayinin yağmur tanrısını yatıştıracağına ve bölgeye yağış getireceğine inandıklarını ifade etti.

Soruşturma başlatıldı

Hindistan Çocuk Haklarını Korunma Ulusal Komisyonu, köyün bağlı olduğu bölgenin yetkililerinden olaya ilişkin rapor istedi.

Madya Pradeş polisi olayla ilgili resmi bir şikayet almadıklarını yine de soruşturma açıldığını aktardı.