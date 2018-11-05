Mide beynimizi nasıl besliyor?



Beyinde gerçekleşir. Serotonin sentezinin başlayabilmesi için sindirim yoluyla vücuda triptofan aminoasitinin alınması gerekir. Triptofan içeren besinlerin vücuda alınması ile serotonin sentezi başlar. Ayrıca tiamin, folik asit gibi B grubu vitaminlerinin de serotonin sentezini etkilediği görülmüştür. Serotonin birçok hayvan ve bitki türlerinde de bulunur ve sentezlenir.

Vücutta serotonin sentezinin artması ile besin alımında azalma ve buna bağlı olarak obezite riskinin azalması, uyku bozukluklarının önlenmesi, stres ve gerilim hissinin azalması, depresyon ve kötü ruh halinin ortadan kalkması rahatlama ve sakinleşme gibi etkiler görülmektedir.

Kanda triptofan düzeyinin yükselmesi, ile, bilinç bulanıklığı ve öfkenin azaldığı, depresyon hissinin önlendiği gözlenmiştir.

Triptofan Yönünden Zengin Besinler:

Tahıllar, et, tavuk, balık, ceviz ve keten yağında bulunan omega, süt ürünleri, domates, mısır, karnabahar, ıspanak, kabuklu fırınlanmış patates triptofan yönünden iyi kaynaklardır.

Mercimek, nohut, bezelye de öyle..