0553 313 94 23
impression

Mide beynimizi nasıl besliyor?

Serotonin, ruh halini ve iştahı etkileyen, doğal bir kimyasal maddedir.

05 Kasım 2018 Pazartesi 20:26
Mide beynimizi nasıl besliyor?


Beyinde gerçekleşir. Serotonin sentezinin başlayabilmesi için sindirim yoluyla vücuda triptofan aminoasitinin alınması gerekir. Triptofan içeren besinlerin vücuda alınması ile serotonin sentezi başlar. Ayrıca tiamin, folik asit gibi B grubu vitaminlerinin de serotonin sentezini etkilediği görülmüştür. Serotonin birçok hayvan ve bitki türlerinde de bulunur ve sentezlenir.

Vücutta serotonin sentezinin artması ile besin alımında azalma ve buna bağlı olarak obezite riskinin azalması, uyku bozukluklarının önlenmesi, stres ve gerilim hissinin azalması, depresyon ve kötü ruh halinin ortadan kalkması rahatlama ve sakinleşme gibi etkiler görülmektedir.

Kanda triptofan düzeyinin yükselmesi, ile, bilinç bulanıklığı ve öfkenin azaldığı, depresyon hissinin önlendiği gözlenmiştir.

Triptofan Yönünden Zengin Besinler:

Tahıllar, et, tavuk, balık, ceviz ve keten yağında bulunan omega, süt ürünleri, domates, mısır, karnabahar, ıspanak, kabuklu fırınlanmış patates triptofan yönünden iyi kaynaklardır.

Mercimek, nohut, bezelye de öyle..

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 20:26
  1. mide
  2. beyin
  3. serotonin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bir türlü bitmedi! Yine gündeme geldi
    1. Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar..
    2. Kırmızı etin ilacı limon, tatlının ise..
    3. Termitlerden nasıl kurtulabilirsiniz?
    4. Kullanılmış çay poşetleri ile neler..
    5. Saksılar renklensin yenilensin
    6. Fenerbahçe'den kovulan Cocu'nun..
    7. Erdoğan, İstanbul AK Parti İlçe..
    8. Erken uyanmanın püf noktaları
    9. Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun yeni..
    10. Schalke'nin teknik patronu Domenico..
    11. Doğal temizlik önerileri
    12. Münih Havalimanı'nın genişletme..
    13. Fikret Orman: Şampiyon olacağız
    14. Kabak cipsi tarifi
    15. Mide beynimizi nasıl besliyor?
    16. Çocuklarda kansızlık nasıl belirlenir?
    17. Ve Ersun Yanal Fenerbahçe'de!
    18. Tırnaklardaki renklerin hastalıkla..
    19. CHP'den 'İYİ Parti ile ittifak..
    20. Kavanozu atmayın el emeğiniz bir..
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü