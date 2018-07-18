THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Mide balonu yöntemi zayıflatıyor

Son zamanlarda yaygınlaşan mide balonu yöntemi kilo vermeyi sağlıyor. İşte detaylar...

18 Temmuz 2018 Çarşamba 19:33
Mide balonu yöntemi zayıflatıyor

Kilo vermek için son zamanlarda yaygınlaşan mide balonu yöntemi ameliyatsız ve ağrısızdır. Doğru diyetle beraber 20-25 kilo vermeyi sağlayan bu yöntem hastanede yatmayı da gerekmez. Fakat takıldıktan 6 veya 12 ay sonra çıkartılır.

Endoskopik yöntemle genel anestezi altında 30 dakikada mideye yerleştirilen balon ihmal edilirse kendiliğinden sönüp mide ülserine ve bağırsak tıkanıklığına neden olabilir. Bunu önlemek için ise hastanın haftada bir kez doktor kontrolüne gitmesi gerekir.

Havalı balon ve sıvılı balon olarak iki çeşidi olan bu yöntem mide hastalığına sahip kişiler, kortizon kullananlara ve hamilelere uygulanamaz.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 19:33
  1. mide balonu
  2. zayıflama yöntemi
  3. ameliyatsız zayıflama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Başdanışmanı istifa etti
    1. Kılıçdaroğlu'na büyük şok!..
    2. Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında..
    3. Yenidoğan körlüğü nedir?
    4. Boris Johnson, İngiliz hükümetini topa..
    5. Konya'nın Karatay ilçesinde kaldırımda..
    6. Karabük'te otomobil hafriyat kamyonuna..
    7. Organize suç örgütü lideri Adnan..
    8. Temmuz ayında dolu sürprizi
    9. Anne sütü nasıl saklanır?
    10. AB'den terör devleti İsrail'e uyarı:..
    11. Mide balonu yöntemi zayıflatıyor
    12. Otomobil fabrika bahçesine düştü: 4..
    13. Tekirdağ'da kozmetik fabrikasında..
    14. Ukrayna'dan getirilen FETÖ'cü..
    15. MİT'in paketlediği Salih Zeki Yiğit..
    16. FETÖ'cü Adil Öksüz'ün yengesine 15 yıl..
    17. Japonya'da sigara yasası onaylandı
    18. CHP Gebze İlçe Başkanı hakkında..
    19. Aydın'da orman yangını çıktı
    20. Bakan Hulusi Akar'dan bedelli askerlik..
    Başbakana çağrı yaptı: Hemen Türkiye'ye git!
    Başbakana çağrı yaptı: Hemen Türkiye'ye git!
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Ahlâksız zihniyet
    Ahlâksız zihniyet
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Binlerce insan bu karikatürleri paylaşıyor! Kılıçdaroğlu pişman olacak
    Binlerce insan bu karikatürleri paylaşıyor! Kılıçdaroğlu pişman olacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
    O isim MİT imamı çıktı!
    O isim MİT imamı çıktı!