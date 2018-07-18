Mide balonu yöntemi zayıflatıyor

Kilo vermek için son zamanlarda yaygınlaşan mide balonu yöntemi ameliyatsız ve ağrısızdır. Doğru diyetle beraber 20-25 kilo vermeyi sağlayan bu yöntem hastanede yatmayı da gerekmez. Fakat takıldıktan 6 veya 12 ay sonra çıkartılır.

Endoskopik yöntemle genel anestezi altında 30 dakikada mideye yerleştirilen balon ihmal edilirse kendiliğinden sönüp mide ülserine ve bağırsak tıkanıklığına neden olabilir. Bunu önlemek için ise hastanın haftada bir kez doktor kontrolüne gitmesi gerekir.

Havalı balon ve sıvılı balon olarak iki çeşidi olan bu yöntem mide hastalığına sahip kişiler, kortizon kullananlara ve hamilelere uygulanamaz.